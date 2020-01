Voici comment fonctionne le chauffage connecté

On estime qu'un chauffage connecté permet une économie sur votre facture entre 20% et 30%. Et il est très simple de transformer votre chauffage traditionnel en chauffage connecté pour éviter des coûts supplémentaires.

Seuls les poêles à bois n’ont pas vraiment d’intérêt à être connectés car le bois doit être chargé manuellement.

Le thermostat connecté est un thermostat classique facile à programmer et à contrôler à distance via une application dédiée.

Le radiateur connecté est une installation bénéficiant d’un détecteur de présence afin de baisser automatiquement la température en votre absence et de l’augmenter quand vous arrivez.

Vous n’aurez ainsi plus à vous préoccuper du réglage de vos radiateurs. Enfin, les vannes thermostatiques connectées proposent un affichage digital et permettent de choisir sa température au demi-degré près.

Elles bénéficient aussi de différents programmes et sont contrôlables par un thermostat d’ambiance. Elles sont plus précises et économes grâce à leurs capteurs ultra développés.