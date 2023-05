Une incroyable villa mise en vente à un prix fou sur la Côte d'Azur

Elle pourrait rejoindre le top 10 des villas les plus chères vendues sur la Côte d'Azur ces dernières années.

Terrasse les pieds dans la mer Méditerranée, design contemporain, piscine à débordement, vue imprenable sur la Principauté de Monaco... une luxueuse villa a été mise sur le marché immobilier par le groupe Sotheby's International Realty. Baptisée "La Falaise", elle se situe sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin.

Une scène dans le jardin!

Prix de vente? 32 millions d'euros pour profiter de ces 20 pièces ultra-lumineuses et 520 m² de surface habitable.

Dotée également d'un jardin 4.000 m², la demeure dispose d'une scène capable d'accueillir des musiciens ou un DJ.

"Elle a été intégralement reconstruite, proposant un style tout à fait contemporain et épuré, ainsi que de larges ouvertures: elle met désormais en valeur le paysage escarpé de la Côte d’Azur et permet de profiter pleinement du bleu de la mer et du ciel : de toutes les pièces, grâce aux baies vitrées, vous profiterez d’un spectacle naturel époustouflant", explique l'agence immobilière sur son site Internet.

Déjà des ventes records à Roquebrune-Cap-Martin

La commune de Roquebrune-Cap-Martin avait déjà été le théâtre d'une vente record en 2020.

Juste après le premier confinement dû à la pandémie de la Covid-19, une demeure de l'avenue Winston Churchill s'était envolée contre 49 millions d'euros.