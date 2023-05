Un prix "confidentiel": ce château du Moyen-Âge de la Côte d'Azur est en vente

Un nouveau bien a récemment fait son apparition sur le marché de l'immobilier azuréen, mais pas n'importe lequel. Ce n'est pas un simple bâtiment ou bien une villa, mais bien un petit château, le Domaine de la Sylviane, situé à Valbonne.

Un lieu chargé d'histoire, puisque la propriété du domaine aurait été acquise au XIIIème siècle, avant qu'il soit exploité par les moines de l'Ordre Saint-Honorat. Ces derniers étaient en effet en partie installés au coeur du village voisin de Valbonne, dans un monastère.

Le domaine a ensuite appartenu à un général de l'armée de Napoléon, puis, après la Seconde Guerre mondiale, aux membres de la famille du Prince Rainier III de Monaco, avant d'être vendu aux actuels propriétaires en 1973.

Plusieurs bâtiments

Une vue du domaine. Photo DR Agence Kretz.

La château est composé de plusieurs bâtiments, pour un total de 1.000m², selon l'agence immobilière Carlton, l'une des agences qui ont mis le bien en vente.

Le bâtiment principal est donc un ancien petit monastère de 440m², mais il y a aussi "la Ferme" de 185m², divisée en deux appartements indépendants, en plus du "Pigeonnier" de 185m² également.

L'entrée de l'un des bâtiments. Photo DR Agence Kretz.

L'une des cuisines des bâtiments composant le domaine. Photo DR Agence Kretz.

Deux autres bâtiments

Pour compléter la liste des batisses qui composent le domaine, on peut citer la "Bergerie", autre "Guest House", qui contient deux chambres et deux salles de bains. Il s'agit selon le Groupe Carlton du plus vieil édifice du domaine.

Enfin, il y a "La Tour" de 26m², un ancien pressoir à huile reconverti selon l'agence en "hébergement résidentiel pour le personnel", avec là aussi deux chambres et deux salles de bains.

Autour de ces bâtiments, se trouvent 10,5 hectares de terres, avec plus de 500 oliviers, toujours exploités en production d'huile. Pour compléter le tout, une grande piscine, une salle de fitness ainsi qu'un court de tennis sont disposées à l'arrière des constructions.

Le prix de ce domaine est inconnu, les agences refusant de le communiquer.