"Un moment propice pour acheter ou vendre": l'impact de la Covid-19 sur le marché immobilier de la Côte d'Azur

La Covid-19 fait tousser le marché immobilier: baisse du nombre de transactions, déficit de production de logement, allongement des délais d’obtention des permis de construire, risque de pénurie de biens disponibles...

Si les professionnels du secteur sont moroses, les particuliers peuvent, eux, jouer leur carte. Il reste de bonnes affaires à faire.

"C’est un moment propice pour acheter ou vendre. Tous les indicateurs sont au vert", indique Cyril Messika, président de la FNAIM (Fédération nationale de l’immobilier).

Hausse des prix très modérée

Les indicateurs? D’abord les prix. Si la pierre reste précieuse dans les Alpes-Maritimes, le m2 a peu augmenté au premier semestre 2020 (+5% dans l’ancien) pour atteindre 5.664€/m2 moyen.

"50% du marché se situe sous les 4.500€/m2", complète Cyril Messika. Un tarif qui laisse le champ libre aux projets d’acquisition des actifs, même primo-accédants.

D’autant, affirme le spécialiste, que "les taux d’intérêt n’ont pas encore augmenté et restent extrêmement bas, même si les banques ont verrouillé un peu les dossiers et que les resserrages des crédits commencent à se faire sentir".

"De bonnes affaires excepté à l’Est"

Où investir? "On trouve de bonnes affaires sur toute la bande littorale excepté à l’extrême Est du département, autour de Monaco où il est proposé plus de maisons individuelles que d’habitat collectif", répond le spécialiste.

Côté vendeurs, la conjoncture est favorable aussi. "On a un marché porteur avec une demande importante" et peu de biens à la vente.

Les vendeurs qui proposent des espaces extérieurs devraient tirer leur épingle du jeu: le confinement a modifié les critères des acquéreurs.

"La population souhaite de plus en plus une terrasse ou un jardin", détaille Cyril Messika. Cela ne signifie pas pour autant des envies de campagne: "Il y a une vraie attractivité pour le centre-ville, les gens voulant tout pouvoir faire à pied".

Plus vert, plus central mais aussi plus grand: "Les gens déménagent parfois pour une pièce supplémentaire pour pouvoir télétravailler".

Autre tendance: "Des acheteurs d’autres régions, notamment d’Île-de-France, qui viennent s’installer sur la Côte".