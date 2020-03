Tout ce qu'il faut savoir pour réussir son opération en viager sur-mesure

C’est un fait bien naturel : la majorité des seniors souhaitent rester vivre chez eux passé 70 ans. Or près de 75 % des 60 ans et plus sont propriétaires de leur résidence principale (Insee).

Compte tenu du montant des retraites et de la baisse du pouvoir d’achat, il n’est pas toujours facile de trouver les ressources pour continuer à entretenir son bien tout en conservant des conditions de vie décentes.

Vendre son bien en viager occupé peut ainsi être un moyen d’améliorer sa retraite en profitant de revenus complémentaires réguliers tout en conservant l’usage de sa propriété.

D’autres – qui n’ont pas besoin d’une rente mensuelle – peuvent préférer un viager sans rente pour profiter d’une belle somme d’argent initiale.

Cela peut ainsi leur donner l’opportunité d’aider leurs enfants ou petits-enfants ou de profiter d’un beau voyage tant qu’ils sont encore de « jeunes seniors ».

Plusieurs profils de vendeurs

Car tous les vendeurs ne se ressemblent pas. "Le cas le plus classique dans le viager, ce sont des dames qui se retrouvent seules pour des raisons diverses et variées", explique Venance Gaymard, gérant de Viager Europe - Cabinet Daubry.

Des dames isolées qui n’ont tout simplement plus les moyens de subvenir à leurs besoins, une fois à la retraite. "Le cas le plus logique n’est donc pas le plus représenté : il s’agit de la personne qui n’a pas d’héritier." Le viager lui permet ainsi d’hériter de lui-même.

Et il y a enfin le cas du couple qui cherche à se protéger. "L’un des deux a travaillé toute sa vie, l’autre non. Le viager permet ainsi de protéger le conjoint survivant qui n’a pas travaillé – souvent la femme. Ainsi, si le mari décède avant, son épouse continuera à vivre dans leur maison en percevant la rente viagère."

Bien entendu, cette vente concerne un couple soit deux départs à "attendre" pour l’acheteur. "Mais tout ça, ce n’est que du calcul, rassure le professionnel. L’espérance de vie est plus longue en couple, c’est vrai, mais du coup, l’acheteur paiera moins cher. Le barème Daubry prévoit ces situations, que ce soit avec un couple homme-femme ou de même sexe."

Ces derniers sont d’ailleurs de plus en plus présents sur le marché du viager car ils ont de beaux biens immobiliers mais pas toujours d’héritier.

Outre ces cas de figure, le viager peut s’adapter à toutes les contraintes des situations particulières pourvu qu’on ait le bon expert.

paroles d'expert

Venance GAYMARD - Gérant de Viager Europe - Cabinet Daubry

"Le viager pour un vendeur, c’est le dernier bien de sa vie. Ça ne se traite pas de la même façon que les autres opérations immobilières. Il faut, avant tout, trouver la meilleure solution pour correspondre aux attentes et aux besoins du vendeur. Mais il faut aussi que cette offre soit réalisable et trouve un acheteur.

Aujourd’hui, le viager occupé est le modèle le plus courant. C’est un moyen de faire de l’épargne sans gestion locataire et sans avoir d’impôts sur un loyer. Mais on voit aussi de plus en plus de vente à terme ou de viager sans rente.

Cela correspond à des investisseurs qui souhaitent placer une somme dans la pierre mais qui ne veulent pas être contraints par la rente. On peut s’adapter à tous les cas de figure avec le viager, qu’il s’agisse de durée de paiement ou d’occupation du bien."

