Théoule, 1.500 habitants recensés, 10 fois plus l’été et... 79% de résidences secondaires

Alors, non, la belle endormie n’a pas encore émergé du sommeil. Avec 79% de résidences secondaires et l’étiquette station balnéaire, pas de surprise: "Théoule, c’est très saisonnier. Avec le pic estival, tout le monde bosse bien, résume le couple de gérants du tabac Le Régent, sur l’avenue de Lérins, qui va embaucher un renfort pour passer la haute saison. Le reste de l’année, c’est moins évident: 80% de notre chiffre, c’est la clientèle de passage. Si l’on déménageait dans le centre, on mettrait la clé sous la porte..."

Le secondaire, tradition séculaire

Effectivement, en quittant la RD6098 pour rallier la place du Général Bertrand, via l’avenue Charles-Dahon, changement d’ambiance. Le badaud se fait plus rare, une partie des boutiques – et des volets – demeure close. "On vit principalement l’été. Sinon, c’est calme", confirme la gérante du nouveau glacier Lougo Gelato, ancienne habitante de la commune.

Tout près, la patronne de la boutique Le Poisson à plumes est plus gâtée: "J’ai mes habitués, je travaille toute l’année. Même si, pendant le rush saisonnier, je double ma clientèle." Voilà l’avis de la commerçante. Et en tant qu’habitante? "C’est toujours sympa de vivre ici." Théoulienne depuis "une dizaine d’années", Christiane abonde: "On apprécie cette tranquillité de village, le reste de l’année. Et puis, si on veut fuir le monde en été, on file à la montagne" se marre-t-elle.