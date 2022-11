Surtaxe d'habitation dans de nouvelles communes: "elle va être utilisée pour améliorer le logement permanent", assure le député Xavier Roseren

Dans son budget 2023, l'exécutif a souhaité conserver aussi un amendement qui prévoit pour l'ensemble du pays d'élargir les "zonages" où les communes sont autorisées à majorer la taxe d'habitation des résidences secondaires. En effet, si celle-ci ne s'appliquera plus aux résidences principales, cette dernière sera encore en vigueur pour les logements dits de "résidences secondaires".

Initialement, ce sont mille communes françaises situées en zone tendue, qui avaient la possibilité d'augmenter la taxe d'habitation de ces résidences entre 5 et 60%. Désormais, près de 5.000 villes auront cette possibilité soit 4.000 supplémentaires. Dans quel but a été déposé cet amendement? Ne fait-il pas peser le poids de ces revenus supplémentaires sur certains propriétaires de petits logements? Nice-Matin fait le point avec Xavier Roseren, député Renaissance, dépositaire de cet amendement à l'Assemblée Nationale.

Quel est le but de cet amendement?

Il permet d’étendre la zone tendue soit, une zone d’agglomération continue de plus de 50.000 habitants, à plus de communes. Elles pourront ainsi mettre en place la Taxe sur les Logements Vacants (TLV) et la surtaxe d’habitation. Les communes qui le souhaitent pourront l’augmenter entre 5 et 60% mais il n’y a aucune obligation de la mettre en place. L'idée est qu'il s'agira d'un revenu complémentaire pour les communes et qui pourra être utilisé pour améliorer le logement permanent en achetant des terrains, ou construire du logement social, par exemple.

Où seront situées les nouvelles villes concernées?

Les 4.000 nouvelles villes sont surtout situées dans les zones touristiques: toute la partie sud du pays, les Pyrénées-Orientales, la région Rhône Alpes, l'Ile de France et la Bretagne.

Avez-vous déjà des retours sur l'efficacité de cette mesure, dans les communes où c'est en place?

Il est un peu tôt pour mesurer ses effets mais sur environ 300 communes qui l’ont mise en place, la moitié a choisi d'augmenter la taxe de 60%. La direction générale des finances publiques aura les chiffres de ces revenus complémentaires, de fait, le retour d'expérience sera aisé, l'année prochaine.

Il faudra aller plus loin, mais c’est un outil complémentaire

Que répondez-vous aux petits propriétaires qui estiment qu'ils payent pour d'autres alors qu'ils n'y sont que quelques semaines par an?

La taxe d'habitation est supprimée pour tout le monde mais reste en vigueur pour les résidences secondaires. Elle est basée sur la valeur locative des biens. Si vous avez un studio ou un grand chalet, vous ne payez pas la même taxe d’habitation. Individuellement ce n’est pas un effort énorme mais collectivement, c’est important car c’est un rééquilibrage.

Il ne faut pas opposer les deux, propriétaires et propriétaires de résidences secondaires. Lorsque vous avez une résidence secondaire, il y a des charges complémentaires, il lui faut de l’eau, de l'électricité et apporter des services tout au long de l’année. Cela ne résoudra pas entièrement le problème du logement, il faudra aller plus loin, mais c’est un outil complémentaire.

Si cela ne résout pas entièrement la problématique de logements dans ces zones, pourquoi laisser le libre choix aux maires de l'appliquer ou non?

C’est un choix offert aux communes d'avoir des revenus complémentaires mais toutes n'en auront pas besoin. A l'origine, le gouvernement était contre cet amendement, certains y voyaient une taxe supplémentaire mais depuis qu'il est passé, la majorité des communes concernées me disent être "ravies". Peu d'entre elles estiment que ça ne sert à rien.

Comment être certains que cette surtaxe atteindra son but, des contrôles auront-ils lieu?

Ces nouvelles recettes entrent dans le budget de la commune, elles le dépenseront donc, comme elles le souhaitent. Néanmoins, on sait qu’elles l’utiliseront pour garder les habitants à l’année.