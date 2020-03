Quatre projets immobiliers qui vont changer le visage de la Côte d'Azur

C’est sans doute le programme immobilier le plus ambitieux actuellement réalisé sur la Côte d’Azur.

Pensé comme un écoquartier vert et ouvert sur la ville, cet ensemble de 349 appartements évolutifs et adaptables, répartis en 10 îlots, sera assorti d’équipements sportifs, de commerces, d’une pinède, et de jardins.

Véritable référence internationale en matière d’innovation urbaine, ce projet d’aménagement phare de la Côte d’Azur sera doté d’une architecture bioclimatique avec intégration de végétaux grimpants sur les bâtiments, le tout au cœur d’un parc paysager de 3 hectares.

Ce dernier intégrera d’ailleurs un parcours olfactif, et bénéficiera de la réintroduction d’espèces endémiques à la région niçoise. Sur les toits, des jardins partagés côtoieront ruches et nichoirs à chauves-souris.

Un poumon vert qui devrait offrir une grande bouffée d’air frais à ce quartier historique, cher aux Niçois.

Les différents chantiers dans ce nouvel écoquartier du Ray devraient se terminer d’ici fin 2022, avec une livraison progressive prévue à compter du 6 juin 2021.

Une porte d’entrée sur la technopole