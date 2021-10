Pourquoi les Alpes-Maritimes sont-elles mentionnées à plusieurs reprises dans l'affaire des Pandora Papers?

Selon une enquête effectuée pendant des mois par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et nommée Pandora Papers, avec des millions de documents publiés à la clé, le Premier ministre de la République tchèque, Andrej Babis, a placé 22 millions de dollars dans des sociétés-écrans pour financer l'achat du Château et de la Casa Bigaud, une grande propriété située à Mougins. Le tout avec l'aide d'un avocat français, selon des informations de France Info.

Ce manoir de cinq chambres, une salle de billard, une salle de cinéma, une salle de fitness, un sauna et une cave à vin, se situe sur un terrain d’une superficie de 3,6 hectares. Problème: "l'entreprise SCP Bigaud [qui administrait les propriétés] avait domicilié son établissement principal à Monte Carlo", selon le site Société.com.

D'après les documents issus des Pandora Papers (dont l'intégralité sera mise en ligne dans le cadre des Offshore Leaks d'ici quelques jours), cette société monégasque n’avait qu’un mois d’existence lorsque les deux propriétés ont été vendues, le 25 septembre 2009, au prix de 14 millions d'euros. Une somme reçue quelques jours auparavant en provenance de Blakey Finance Ltd, une société basée aux Iles Vierges Britanniques, et qui appartiendrait à un certain... Andrej Babis. Soit trois sociétés créées pour un seul bien de la Côte d'Azur.

C'est Frédéric Barth, un avocat français inscrit au barreau de Grasse, qui aurait permis la transaction pour le compte du Premier ministre tchèque. "Son cabinet a pour interlocuteur le cabinet d’avocats panaméen ALCOGAL, spécialisé dans la création de sociétés dans les principaux paradis fiscaux", précisait France Inter ce lundi matin.