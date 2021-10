Plateforme internet, accompagnateurs... Ce qu'il faut savoir sur le dispositif du gouvernement qui doit faciliter la rénovation des logements privés

Une plateforme et un réseau de conseillers uniques, une aide identifiée pour les ménages les plus modestes: le gouvernement dévoile un dispositif simplifié pour les rénovations énergétiques des particuliers afin de mieux les accompagner. Davantage de "lisibilité" et de "simplicité", c'est l'objectif de la refonte du dispositif, souligne-t-on au ministère du Logement.

La ministre Emmanuelle Wargon sera vendredi dans le Loiret pour présenter le nouveau "service public unique" destiné à "guider les Français dans leurs travaux de rénovation énergétique", baptisé France Rénov'.

Comment faire?

A partir du 1er janvier 2022, d'une plateforme internet (france-renov.gouv.fr) et d'un numéro de téléphone (0.808.800.700) uniques, ainsi que d'un réseau unifié d'espaces conseil réparti sur toute la France.

Ce dernier s'appuiera sur le réseau actuel de quelque 450 guichets tenus par l'Anah (Agence nationale de l'habitat) et "va continuer de grandir en lien avec les collectivités locales et avec le financement du programme de certificats d'économie d'énergie", souligne le ministère.

Dès l'année prochaine également, les personnes intéressées pourront être suivies, de l'état des lieux à la réception des travaux, par un "accompagnateur Rénov'" pour "répondre à la demande des ménages qui, trop souvent, ne savent pas vers qui se tourner pour obtenir des réponses neutres et qui redoutent les pratiques abusives et les malversations", souligne le ministère dans le dossier de presse.

Dans un premier temps, il s'agira d'agents de l'Anah et du réseau FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer à la Rénovation Énergétique) coordonné par l'Ademe (Agence de la transition écologique). Puis dans la deuxième partie de l'année la fonction s'ouvrira à des tiers du privé, dont l'activité sera encadrée par un décret attendu au printemps prochain.

Des aides renforcées en 2022

Dès 2022, les aides seront aussi renforcées. Le gouvernement avait déjà annoncé qu'une nouvelle enveloppe de deux milliards d'euros serait consacrée à MaPrimeRénov', dispositif pour lequel 500.000 dossiers ont été déposés en 2021. "MaPrimRénov' Sérénité" va remplacer le programme "Habiter mieux" à destination des ménages les plus modestes, pour capitaliser sur la "marque" désormais bien identifiée par les Français. Avec pour cible principale les 4,8 millions de "passoires thermiques", logements "en grande partie" occupés par les plus modestes.

Pour s'attaquer à ces logements privés mal notés dans les dix prochaines années, "il faudrait traiter, chaque année, 290.000 maisons individuelles et 9.500 copropriétés", note le ministère. Est prévue également la création du "Prêt avance rénovation" pour financer le reste à charge des travaux de rénovation, avec une garantie apportée par l'Etat pour les ménages les plus modestes.