PHOTOS - Un siècle de métamorphoses autour de la place du Casino de Monte-Carlo

1932. En sortant du même établissement, le Palais des Beaux-Arts a cédé sa place au Sporting d’hiver. Un mastodonte de béton du style Art-Déco, réalisé par le célèbre Charles Letrosne, à qui l’on doit aussi le zoo de Vincennes à Paris. Esthétique et fonctionnel, aussi raffiné à l’intérieur qu’il est sobre à l’extérieur, il accueille des expositions, des concerts, et des dîners. Des boutiques et un cinéma viendront compléter le lieu.