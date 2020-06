PHOTOS. Découvrez ce nouvel immeuble écologique conçu comme un "hôtel particulier" à Monaco

Cette particularité en fait un des immeubles les plus atypiques et intéressants livrés dans le paysage immobilier monégasque de ces dernières années.

Laurent Nouvion et François Rey ont consacré les mètres carrés à des bureaux dans les étages inférieurs. Puis, quatre appartements déployés sur des plateaux de 200 mètres carrés en L.

Et un duplex au sommet, sixième et septième étages, de 430 mètres carrés, quatre chambres et deux terrasses avec, à l’est, une vue qui embrasse le port Hercule et la ligne de départ du Grand Prix. Au sud, l’horizon vers le Rocher.

Raccord à la boucle thalasso-thermique

"Nous sommes dans une démarche patrimoniale pour investir en Principauté et proposer ces biens à la location", précisent-ils.

Soucieux aussi de quelques innovations. Dont la principale: "Le Winch" est le premier raccordé à la boucle thalasso-thermique d’eau de mer mise en place ces derniers mois après de longs travaux dans le quartier de la Condamine. La technologie fournit ainsi une énergie 100% renouvelable qui tempère l’immeuble.