PHOTOS. Découvrez à quoi ressemblera le bâtiment de la Sûreté publique de Monaco en 2023

"À l’horizon 2023, un nouvel immeuble de sept étages permettra, grâce à une ergonomie complètement repensée, d’accroître encore notre capacité opérationnelle. Dans l’attente, nous nous adapterons à ces nouvelles contraintes logistiques et opérationnelles, car il est de notre devoir de faire face, quelles que soient les circonstances", a annoncé le directeur de la Sûreté publique, Richard Marangoni, ce lundi lors de la première visite du nouveau ministre d'Etat, Pierre Dartout, à la Sûreté publique de Monaco.

La nouvelle chef de la Division administrative et de la Formation, Audrey Corentin, a ensuite rappelé que, dès juin 2016, un test de capacité avait assuré "que l’intégralité des personnels allait pouvoir être relogés dans des meilleures conditions qu’actuellement" sur site.

Alors pourquoi autant de perte de temps ? "Parce qu’on a évoqué plusieurs relogements en lieu et place d’une surélévation, pour finalement revenir à l’idée première, qui était la surélévation."

de 3.000 à 6.000 m2

de surface générale



En juin 2018, la Sûreté publique a enfin pu produire son cahier des charges. En janvier 2019, c’était au tour de l’architecte Gabriel Viora de visiter les locaux, puis de proposer les plans d’une mue totale.

"Ce sont des locaux du début des années soixante qui ne présentent plus tous les critères de fonctionnalités qu’une police moderne est en droit d’attendre", commente le directeur Marangoni.



Une métamorphose "qui va nous permettre, en termes de surface utile, d’augmenter de 1 540 m2 nos locaux et, en termes de surface générale, de passer de 3000 à 6000 m2", précise Audrey Corentin. Soit une augmentation de 25 % des flux de personnes dans le bâtiment, qui accueillera plus de 300 fonctionnaires contre 245 actuellement. "On réussit à rapatrier le tribunal de simple police, la Division du renseignement intérieur et l’école de police de la Sûreté publique (déménagée provisoirement au stade Louis-II, ndlr)."



Tout au long du mois de septembre, une "grande partie" des dix divisions de la Sûreté publique sera d’ailleurs amenée à opérer depuis le stade Louis-II selon le principe d’une opération à tiroirs.

250 m2 de panneaux photovoltaïques