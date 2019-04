PHOTOS - 26 Carré Or, nouvelle adresse du luxe au cœur de Monte-Carlo

Un penthouse

sur quatre niveaux

entre ciel et mer

La porte n’est pas encore installée, les murs sont à l’état brut, le marbre même pas poli, les câbles encore visibles, mais la visite commence par un : "bienvenue dans l’appartement le plus luxueux de Monaco". L’accroche peut paraître présomptueuse. Pourtant, la situation géographique alliée aux proportions confortables et aux équipements high-tech en font un bien singulier dans l’immobilier monégasque.

Singulier par la taille d’abord : 1 650 mètres carrés pour celui ou celle qui voudra l’acquérir.

À 53 000 euros le mètre carré, prix moyen constaté de l’immobilier en Principauté, la multiplication est vite faite pour estimer que ce bien - au prix de vente tenu secret - pourrait atteindre un tarif stratosphérique.

séjour cathédrale

et bar en albâtre

En cours d’aménagement intérieur, l’appartement penthouse sur le toit de l’immeuble couvre quatre niveaux, du 16e au 19e étage. Les trois premiers niveaux abritent les pièces à vivre. Le dernier étage est une spectaculaire terrasse de 400 mètres carrés où la vue épouse toute la baie monégasque, du Cap Martin au Palais princier. Clou du spectacle, une piscine de 55 mètres carrés à débordement permet de nager entre ciel et mer sans entendre ou presque l’humeur du quartier.

L’appartement, lui, n’est pas en reste de sophistication. Le séjour cathédrale, sur un double niveau, affiche une hauteur sous plafond de six mètres, vitré sur trois faces comme le pont d’un bateau. Cette configuration, pensée par l’architecte Alexandre Giraldi, donne à tout l’immeuble cette originalité. Les quatre faces du bâtiment sont composées de baies vitrées - toutes coulissantes automatiquement - qui laissent la lumière naturelle envahir l’espace.

Et l’effet est encore plus fort au 17e étage dans ce séjour cathédrale où un bar en albâtre devrait délimiter un coin convivial. Une mezzanine et une salle de projection en étage complètent la pièce à vivre qui s’achève sur un long couloir vers une salle à manger et une cuisine cossue.

Le bien compte cinq chambres avec dressing et salles de bains. Et une majestueuse chambre de maître avec vue panoramique sur le Rocher, que l’on pourra admirer depuis une baignoire creusée dans un bloc de marbre. Ou préférer un bon film via les miroirs dans toutes les salles de bains de l’immeuble, avec télévision intégrée.