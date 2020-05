Par les entrepreneurs pour les entrepreneurs: "travailler nos intégrations dans un respect total de l’environnement"

Quel est l’enjeu de demain?

Faire des plateformes logistiques à l’image du client. Nous sommes à l’écoute de l’innovation et avons le désir d’être là où il faut quand il faut. L’intégration de la logistique voire l’industrie à côtés des bureaux d’entreprises s’impose comme le futur schéma. Nous devrons relever de nouveaux challenges pour être au plus près de l’économie, de l’environnement, afin de réduire les déplacements, les coûts, la pollution et optimiser la logistique. Si la révolution du e-commerce et des véhicules électriques sont de futurs points de focale, la gestion de friches industrielles représente également un beau challenge pour demain.

Vous êtes membre Bpifrance Excellence: quel avantage dans votre aventure professionnelle?

Sans Bpifrance je n’aurais pas démarré! C’est notre premier partenaire financier, celui sur qui on peut compter en tout temps. Le conseil, le partage d’expérience et l’accompagnement de Bpifrance est capital; et être membre Excellence nous fait bénéficier d’une image forte lorsqu’on travaille avec de nouveaux partenaires. À Londres Bpifrance nous a accompagné par le biais de ses équipes export, des personnes très sympathiques et réactives. J’ai beaucoup de plaisir et de fierté à travailler avec eux.

Un conseil aux futurs entrepreneurs?

J’en ai deux. Le premier est de s’entourer de gens compétents qui ont les mêmes valeurs que nous, puis de prendre bien soin d’eux. Aller toujours dans la même direction avec une équipe qui va pousser derrière vous est une richesse. Le second est de beaucoup travailler, en persévérant. Chaque jour est différent avec son lot de challenges, la route est longue mais il n’y a rien de plus beau que de voir un projet que l’on a conçu sortir de terre, au sens propre comme au figuré.