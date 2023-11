Nicolas Orlowski, patron du groupe immobilier de luxe "John Taylon" réunit ses experts du monde entier ce vendredi à Monaco

Le p.d.-g. de John Taylor et du groupe Artcurial, Nicolas Orlowski, reçoit plus de 300 collaborateurs entre l’Hôtel Hermitage et le Sporting Monte-Carlo, où il annoncera les chiffres prévisionnels pour l’année 2023 et les perspectives 2024.

Une pilote de chasse sur scène

"Malgré un contexte difficile pour l’immobilier, le groupe John Taylor devrait annoncer des chiffres tout à fait satisfaisants de par son exposition sur la partie la plus haute du marché mais également de par sa présence dans de nombreux lieux internationaux de villégiature tel que la Riviera française et Monaco", se réjouit Nicolas Orlowski, qui résume ainsi la tendance globale du marché.

"Malgré une demande plus calme depuis quelques mois, les prix de l’immobilier de prestige entre Monaco et la Riviera ne semblent pas avoir beaucoup baissé contrairement à d’autres marchés de l’immobilier de prestige."

À l’occasion de cette convention, la pilote de chasse Virginie Guyot interviendra sur les sujets du leadership, et de l’esprit d’équipe et de collaboration. Une séquence team building menée par celle qui fut leader de la Patrouille de France et l’une des seules femmes à piloter un Mirage lors notamment d’opérations militaires au Tchad et en Afghanistan.