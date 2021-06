Michel Dotta quitte la présidence de la Chambre immobilière monégasque

Une page se tourne dans l’immobilier monégasque. Réélu chaque année à la présidence de la Chambre immobilière depuis 22 ans, Michel Dotta passera le relais demain, non sans avoir préparé la transition avec ses équipes, dont le Secrétaire général, Alain Vivalda, et la trésorière, Carol Millo. "Il y a trois ans déjà, j’avais dit à mes collaborateurs de se préparer à mon départ. Et puis il y a eu le Covid et on m’a dit qu’on avait besoin de moi. Aujourd’hui j’ai trouvé une secrétaire juridique avec la Fedem, pour aider à la transition. Ils ne peuvent plus dire non. [rire]"

"J’étais parti pour cinq ans maximum. Il faut laisser un peu la place", poursuit Michel Dotta sans une once de regrets. "Je suis content d’arrêter. J’ai énormément travaillé et j’ai le sentiment d’avoir bien fait le boulot. Ce sera aussi du temps de gagner pour faire un peu plus de golf", plaisante celui qui exerce dans l’immobilier depuis 1974 et avait été poussé aux responsabilités par Jean-Paul Torrel [actuellement vice-président, ndlr], en 1999. "Il était Secrétaire général et il fallait un renouveau de la Chambre. ça faisait déjà 25 ans que je faisais le métier et j’étais connu. Il m’a dit : “Tu vas nous aider et faire la loi”. Il n’y avait pas de lois."

"Je voulais qu’on soit respecté"

Rapidement, Michel Dotta impose son style. "La Chambre était totalement inconnue. Il y avait 50 agences seulement, alors qu’on est 86 aujourd’hui. Je souhaitais apporter de la rigueur car c’était un peu “à la française”, un peu magouille." Une frivolité latine "incompatible" avec la méthode Dotta. "Je voulais qu’on soit respecté et consulté, et avec le temps on a pris une part majeure dans la vie monégasque. L’immobilier compte énormément aujourd’hui. Le bâtiment, c’est ce qui compte le plus. On a été intégré partout. Aujourd’hui, la Chambre est consultée de façon permanente par le gouvernement et le Conseil national, ça évite des erreurs, c’est du pragmatisme", se félicite Michel Dotta, citant pour exemple le récent texte de loi sur l’encadrement de la profession de marchands de biens. "Une aberration totale que je signalais depuis 10 ans".

Qui dit présidence, dit aussi parfois adversité. "Il y a eu une ou deux fois des tentatives d’actions contre moi, qui se sont éteintes sans que j’aie à faire de la politique", admet celui qui a "horreur des conflits et de la bagarre" : "J’ai toujours répondu que le but n’était pas que je sois aimé, mais que je sois efficace."

"Cool down sur les travaux..."

La solution ? "Il faut avoir son idée, être source d’idées." Avoir un cap, le garder, et savoir être patient dans l’avancée de négociations. "Si on n’a pas fait 100 et qu’on est à 80, c’est déjà bien alors qu’on était à zéro. Et la fois d’après on recommencera plus", résume celui qui a vu défiler une dizaine de Ministres d’État depuis André Saint-Mleux jusqu’à Pierre Dartout.

Un dernier souhait ? "Cool down sur les travaux. Quand on refait le port ou le Larvotto, ça a un intérêt social et c’est génial. Mais il y a des endroits où il y a des grues depuis deux ans pour des opérations de particuliers. J’en entends tous les matins, ça ne peut plus durer. C’est invivable, un enfer."