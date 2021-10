Loyers trop chers, logements sociaux insuffisants… L'unité urbaine Menton-Monaco pointée du doigt par la Fondation Abbé Pierre

Loyers trop chers, logements sociaux insuffisants… Le dernier rapport sur le mal-logement de la fondation Abbé Pierre, dévoilé jeudi dernier, tire la sonnette d’alarme quant à la situation en Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Dans les Alpes-Maritimes, l’unité urbaine Menton-Monaco (L’unité urbaine de Menton-Monaco (partie française) comprend 9 communes: Menton (siège), Beausoleil, Cap-d’Ail, Castellar, Èze, Gorbio, Roquebrune-Cap-Martin, Sainte-Agnès et La Turbie. Soit 68.781 habitants selon le dernier recensement de 2014., ndlr) apparaît comme l’unes des agglomérations où l’accès au logement social est le plus difficile en France. Florent Houdmon, directeur régional de la fondation Abbé Pierre, livre son éclairage.

Quelle est la problématique constatée dans le département, et sur le bassin mentonnais plus précisément?

Dans les Alpes-Maritimes, le taux de pauvreté est supérieur d’un point à la moyenne nationale. 15,8% de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, et c’est une situation qui a tendance à croître sur la dernière décennie. De plus, ces personnes rentrent très vite dans des cas de grande pauvreté. En termes de logement, c’est la région la plus chère de France.



C’est le cas évidemment sur l’unité urbaine Menton-Monaco, où les prix sont déraisonnables et dépassent parfois 10.000 euros par mètres carrés. Dans le parc privé, les prix des loyers sont extraordinairement élevés, parmi les plus élevés après Paris. À Nice, le prix moyen augmente deux fois plus vite que dans la capitale, et je ne serais pas surpris si on a un phénomène similaire à Menton.

Quelles en sont les conséquences?

Aujourd’hui, on se retrouve dans une situation où il est impossible de se loger sur le littoral des Alpes-Maritimes, et Menton-Monaco plus particulièrement. Un couple d’aides-soignants, par exemple, je ne vois pas comment il pourrait se loger ici.



En conséquence, on a des zones d’habitat indigne au milieu du luxe, du mal-logement. Des personnes qui vivent dans des résidences touristiques à l’année, alors que ce n’est pas prévu pour, et qui font face à des problèmes d’humidité ou autres.

Dans le rapport, vous évoquez un taux de tension sur la demande de logement social très significatif dans le bassin mentonnais. Qu’est-ce que ça signifie?

Ce taux de tension correspond au rapport entre les demandes de logements sociaux et les attributions, hors mutations internes. Sur Menton-Monaco, on enregistre en moyenne 12,5 demandes pour un logement attribué.

Ce n’est pas seulement la fondation Abbé Pierre qui le dit, c’est un chiffre issu d’un décret gouvernemental datant du 27 juin 2019.



Dans ce décret, l’unité Menton-Monaco occupe la première place des agglomérations de France métropolitaine de plus de 30 000 habitants présentant les plus importants ratios de tension sur la demande de logement social.

À titre de comparaison, Nice occupe la troisième place avec en moyenne 9,7 demandes pour un logement attribué. En bref, cela signifie que l’unité Menton-Monaco est l’endroit où il est le plus difficile d’avoir un logement social en France.

Peut-on dire que des efforts sont entrepris pour changer la donne? À Menton, notamment, où plusieurs logements ont été livrés récemment?

Les contraintes du bassin mentonnais sont connues, on sait que le foncier y est très cher et très rare, que le territoire est soumis à la loi littoral… Oui, il y a eu des efforts ces dernières années mais ce n’est pas suffisant.

Il ne s’agit pas que de construire d’ailleurs, on peut racheter du logement existant, s’occuper des résidences secondaires, mieux réguler les locations Airbnb…