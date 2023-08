Combien y a-t-il de passoires énergétiques dans les Alpes-Maritimes et le Var?

Depuis le 1er janvier, les pires passoires thermiques, soit les logements classés G+ en diagnostic de performance énergétique (DPE), ne peuvent plus être louées.

La mesure concerne les biens dont la consommation d'énergie annuelle (chauffage, éclairage, eau chaude...) dépasse les 450 kWh/m².

Cette règle s’applique aux nouveaux baux de location signés à partir de 2023. Les locataires en place ne verront pas leur logement rénové, sauf si le propriétaire décide d’anticiper ces futurs devoirs.

Près de 50.000 logements dans les Alpes-Maritimes, 33.000 dans le Var

Selon les statistiques du ministère de la Transition écologique, il y avait - au 1er janvier 2022 - 5,2 millions de logements classés F ou G sur les 30 millions de résidences principales.

Cela représente 17% du parc de résidences principales en France. Et dans nos départements? Ils sont plutôt bien lotis et se situent bien en dessous de cette moyenne nationale.

D'après les données de l'Observatoire national de la rénovation énergétique, 47.915 logements sont considérés comme des "passoires" dans les Alpes-Maritimes, soit 8,60% du parc immobilier. C'est encore moins dans le Var où 32.783 "passoires" ont été recensées, soit 6,20% du parc.

90% des logements d'Isola 2000 considérés comme des passoires

Si la situation est plutôt bonne à l'échelle départementale, elle est alarmante dans certaines communes, notamment dans les Alpes-Maritimes. Selon une étude de la société Heero, spécialiste de la rénovation des logements, 90% des logements d’Isola 2000 seraient des passoires thermiques, soit le plus mauvais taux au niveau national.

"À Isola 2000, les logements ont été construits trop rapidement, avec des matériaux peu performants", rappelle l’étude.

Contactée par Nice-Matin, la maire, Mylène Agnelli, répond qu'il s'agit "d'appartements privés en dehors de quelques logements sur Airbnb ou à la location."

Et d'ajouter les mesures prises par la commune: "On écrit aux copropriétaires pour les aider, leur expliquer qu’ils peuvent monter des dossiers, qu’il existe des appuis techniques. De plus, sur les nouveaux projets, nous sommes très regardants sur les matériaux utilisés, cela fait partie des prérequis".