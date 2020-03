Les taux de crédit immobilier sont au ralenti

Même s’il est impossible de connaître avec certitude les conséquences de la crise sanitaire, les taux de crédit connaissent déjà une forte hausse, selon les OAT, qui permettent de définir les taux aux particuliers : 0.38 % contre - 0.34 % en l’espace d’une semaine.

L’impact sur les taux de crédit dépendra notamment de la durée du confinement et d’éventuelles nouvelles mesures de la part de la Banque Centrale Européenne... Il pourrait y avoir une chute des demandes de prêts sur plusieurs semaines mais également un maintien des taux bas de la part des banques pour relancer le marché.

Priorité aux dossiers de prêts en cours

Durant cette période de confinement, seuls les métiers indispensables à la vie du pays sont maintenus dont les banques. Ces établissements restent donc ouverts sur rendez-vous. La priorité est évidemment donnée aux dossiers dont les prêts ont déjà été accordés et qui sont en cours de finalisation. Les délais vont toutefois être allongés puisque, comme tous les secteurs encore en activité, les banques travaillent en effectifs réduits.

Pour les emprunteurs qui profitent de cette période pour envisager d’acheter un logement ou un bien locatif, les agences immobilières et de courtage peuvent toujours répondre à leurs questions ou réaliser des simulations, voire même entamer des démarches grâce à la dématérialisation des dossiers.

À noter que l’Association professionnelle des intermédiaires en crédits (Apic), qui regroupe une grande majorité des courtiers et mandataires réclame des mesures d’urgence de soutien pour le crédit aux particuliers, notamment et uniquement en cas de baisse de revenus, de suspendre ou de reporter leurs échéances de prêt de remboursement jusqu’à six mois.

L’Apic demande également au Haut conseil de stabilité financière (HCSF) de suspendre les mesures de restriction décidées en décembre (taux d’endettement maximum à 33 % et plus de crédit au-delà d’une durée de 25 ans) pour ne pas bloquer davantage le marché immobilier. Ces préconisations excluraient, selon eux, 100 000 ménages par an à l’accession à la propriété.

J’ai du mal à payer mon crédit

Si vous rencontrez des difficultés pour payer vos mensualités de prêt en cette période de crise sanitaire, deux options : le report des mensualités ou leur modularité.

L’important est d’assurer la continuité du remboursement du crédit pour éviter que celui-ci ne passe en créance douteuse ou défaut de paiement. Certaines banques sont d’ailleurs en train d’assouplir les conditions de report.

À noter que le report des échéances peut entraîner un surcoût et que vous devrez payer l’assurance de votre prêt dans tous les cas. Il est aussi possible de moduler vos mensualités à la baisse. C’est-à-dire que vous diminuerez le montant de votre mensualité de crédit immobilier de 10 à 30 %.