Les "petits propriétaires" monégasques toucheront une allocation pour les modestes loyers qu'ils perçoivent

C’est une excellente nouvelle pour les bailleurs de logements sous loi n° 1235! Ceux que le gouvernement et le Conseil national appellent "les petits propriétaires" vont pouvoir toucher une allocation pour compenser le montant modeste des loyers qu’ils sont obligés de demander à leur locataire.

Mercredi soir, le projet de loi du gouvernement n° 1015, portant création de l’allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1235 a fait l’unanimité des conseillers nationaux présents (étaient absents Jean-Charles Emmerich de la majorité Primo ! et Jean-Louis Grinda de la minorité Union monégasque).

Pour 300 m2 dans le secteur protégé

Rapporteure au nom de la Commission du Logement, Marie-Noëlle Gibelli, a expliqué que "les propriétaires du secteur protégé subissent bel et bien une atteinte à leur droit de propriété, un préjudice qu’il appartient à l’État de compenser, assumant désormais le rôle social qui est le sien."



Les bailleurs concernés doivent toutefois être les personnes "qui ont acquis leur bien antérieurement au 25 décembre 2004" et celles qui sont "propriétaires en nom propre ou au travers d’une société ou usufruitière de locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 dont la surface totale est inférieure à 300 mètres carrés."

Plus précisément, sont concernées les personnes dont le patrimoine immobilier n’excède pas 500 m2 en Principauté, quelle que soit la nature des biens, et pour, au plus, 300 m2 de logements d’habitation en loi 1235.

Pour le gouvernement et le Conseil national, le propriétaire doit pouvoir toucher un revenu qui corresponde à la valeur réelle de son bien et n’a pas à endosser un rôle social en se voyant imposer des loyers encadrés et plafonnés par l’État.

Ainsi, la somme allouée correspondra à la différence entre le loyer moyen qu’il perçoit dans le cadre du secteur protégé et le loyer moyen dont il aurait pu bénéficier si son bien, relevant du secteur ancien, avait été "libre de lois".

C’est ce qu’explique le conseiller de gouvernement-ministre des Finances et l’Économie, Jean Castellini: "Concrètement, le propriétaire percevra pour un bien sous loi n° 1.235 (...), avec le cumul du loyer et de l’allocation, une somme sensiblement équivalente au loyer d’un logement de caractéristiques équivalentes."

Chose assez remarquable: "Malgré la crise sanitaire et ses importantes conséquences, les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 2022, mentionne Jean Castellini. À cette fin, une inscription est prévue au Budget Primitif de l’exercice 2022. Cet engagement constitue un acte fort envers les propriétaires du secteur protégé."

Effectivement, quand on constate que les loyers dans le secteur libre de l’ancien sont plus de deux fois supérieurs, les sommes en jeu sont très significatives.