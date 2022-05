Les nouveaux projets et investissements immobiliers

Si le marché a retrouvé un élan en 2021 avec un redressement significatif de l’offre, soutenue par divers dispositifs d’état comme le prêt à taux zéro ou la loi Pinel, le réservoir d’appartements disponibles est bien en deçà des besoins. Et sur un marché où la demande dépasse de plus en plus l’offre, les prix déjà élevés continuent leur progression.

Les trois villes phares de la Côte d’Azur : Trois villes balnéaires aux caractères affirmés qui ne manquent pas d’atouts pour séduire les résidents, anciens et nouveaux !

Nice, une métropole les pieds dans l’eau

Inscrite depuis juillet 2021 au patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco, la cinquième ville de France, aujourd’hui smart city verte et ville d’innovation a de nombreux atouts. Avec, entre autre, l’Eco-vallée et son concept de la ville du quart d’heure, sa vie culturelle et ses quartiers typiques attirent autant ses habitants que ses nombreux visiteurs.

Cannes, cité du cinéma et du sport

C’est une ville aux multiples visages avec La Croisette et son Festival du Cinéma, le Suquet son cœur historique et les Iles de Lérins, havre de paix à quelques encablures du centre-ville. Cannes est également une ville dédiée au sport grâce à ses plateformes connectées et ses nombreuses promenades et pistes à découvrir en running, trail ou rando.

Antibes, l’authentique

Protégée par ses remparts, cette ville à taille humaine, avec ses plages et sa vie nautique allie dynamisme et douceur de vivre. Du port au Cap d’Antibes en passant par la commune du Safranier, sans oublier Juan-les-Pins et son festival de Jazz, Antibes est une ville attractive à découvrir ou re-découvrir.