Le projet immobilier de l'Esplanade des Pêcheurs adossé au Fort Antoine inquiète le maire de Monaco et les élus

Le Fort Antoine ne va plus respirer

Neuf abstentions. Voilà qui est peu fréquent pour un vote en séance publique au Conseil communal.

Considérant la modération de la parole des élus de la mairie, il faut y voir là la réserve forte des conseillers communaux pour la dernière mouture du projet de l’Esplanade des Pêcheurs porté par la SAM Samegi du Groupe Caroli et l’archéologue sous-marin Franck Goddio.

Projet qui a tout de même été adopté, avec trois votes "Pour" (Cloé Boscagli Leclercq, Charles Maricic et le rapporteur François Lallemand), et neuf abstentions (le maire Georges Marsan, Marjorie Crovetto Harroch, Nicolas Croesi, Jean-Marc Deoriti-Castellini, Axelle Amalberti Verdino, Karyn Ardisson Salopek, André J. Campana, Claude Bollati et Mélanie Flachaire).

Mais qu’est-ce qui chiffonne à ce point la majorité les élus?

Les élus qui se sont exprimés se disent inquiets quant à l’impact visuel du bâtiment de commerces, bureaux et appartements privés sur le fort Antoine.

Le maire Georges Marsan souligne: "Certes le projet est en espaliers pour laisser respirer le Fort Antoine. Mais avec une hauteur de 54,5 mètres par rapport un niveau de la mer, je suis sceptique."

Marjorie Crovetto enchaîne: "Considérant les volumes de bâti que l’on nous présente, je m’inquiète vraiment pour notre Fort Antoine qui risque d’être caché alors qu’il est un peu la carte postale de notre Monaco."

Nicolas Croesi l’entend de la même oreille: "Le Fort risque d’être écrasé par ce volume très conséquent."

André J. Campana considère que la densification envisagée "ne garantit pas d’assurer les vues sur le Fort Antoine. Il est important que nous ne soyons pas indifférents à cela."

Et le rapporteur, par ailleurs architecte de profession, de reprendre la parole après son exposé détaillé. "J’ose croire que mes confrères utiliseront notre art pour bâtir un ensemble élégant."

Avec cette vingtième refonte du projet, rien ne dit que les plans soient définitifs…

Et s’ils devaient être modifiés, peut-être que la position affirmée des neuf élus qui se sont abstenus sera considérée…