Le maire Gérard Spinelli retoque un vaste projet immobilier à Beausoleil, on vous explique pourquoi

Le public a largement donné son avis

Le projet, soumis à une évaluation environnementale, a aussi fait l’objet d’une participation du public par voie électronique dite "PPVE", un processus utilisé pour la première fois à Beausoleil. Ledit public avait un mois, entre le 30 mai et le 30 juin, pour prendre connaissance du dossier et formuler observations et propositions aux services instructeurs de la municipalité. Ces derniers ont reçu 69 contributions par mail.

"Des associations comme l’Aspona et le Trésor Vert de Grima se sont exprimées. 34 observations peuvent être perçues comme favorables au projet, 31 comme défavorables et quatre neutres", résume Jean-Luc Dalcher, directeur général des services, précisant que la pétition de 234 signatures des résidents de la route des Serres fait pencher la balance vers le "contre".

Globalement, les remarques portaient sur cinq points : l’aspect environnemental, l’insertion urbaine et paysagère, l’impact du projet sur le quartier, la circulation et la desserte du projet et, enfin, le besoin économique et social.

À l’issue de cette procédure, les services instructeurs ont rédigé une synthèse des observations avant de l’adresser au maire de Beausoleil. Le document de 160 pages sera publié prochainement sur le site de la commune, comme le veut le Code de l’Environnement.

Jean-Luc Dalcher précise: "La PPVE n’est pas un moyen juridique suffisant pour refuser ou accepter le permis de construire. Il n’existe pas de jurisprudence en la matière".