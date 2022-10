Un projet très similaire à celui porté par la Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) "Riviera Française Aménagement" sur l’ancien site militaire roquebrunois… Lequel prévoit également la création de 405 logements, 4.550 m 2 dédiés à des activités de commerces et de loisirs, et 5.700 m 2 destinés à la création d’équipements publics.

C’est une nouvelle étape franchie dans un long feuilleton. Cinq ans après la création d’une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) sur le foncier de l’ancienne base aérienne 943, à Roquebrune-Cap-Martin, un promoteur a enfin été choisi pour mener le projet d’écoquartier envisagé par la municipalité et l’agglomération sur ce terrain de 3,5 hectares. Il s’agit du groupement Icade Emerige, impliqué notamment dans la restructuration des Ateliers Vaugirard à Paris - une opération de création d’un nouveau quartier parisien mixant habitat, commerces et équipements publics.

"Le projet d’Icade Emerige est le plus abouti par son intégration dans le quartier, son accroche rue de Verdun, la variété de traitements des balcons, le traitement des espaces verts privilégiant la pleine terre et la modularité possible des appartements sans intervention sur l’aspect extérieur des bâtiments", ont jugé les membres de la commission. "C’est celui qui a le plus évolué durant la procédure d’appel à projet afin de prendre en compte les demandes et les exigences des élus, ce qui démontre la réactivité et l’écoute du groupement", justifient-ils encore.

4.550 m2 seront dédiés à des activités de commerces et de loisirs, et 5.700 m2 destinés à la création d’équipements publics.

"Un programme qui a du sens"

Autre point qui a séduit le comité de sélection: l’offre financière d’Icade Emerige, qui s’élève à 67 millions d’euros "tout en respectant les prix cibles imposés par la SPLA", et qui surpasse celle des autres candidats [Nexity proposait une offre finale de 63 millions d’euros et Pitch Vinci en proposait 66 millions, ndlr].

À la fin du conseil communautaire, le maire de Roquebrune-Cap-Martin et président de la SPLA, Patrick Cesari, a tenu à faire part de sa "grande satisfaction" concernant le vote qui venait de se dérouler en faveur de ce projet "emblématique de l’est des Alpes-Maritimes". "C’est un programme qui a du sens à bien des égards, pas seulement en termes de logements, de développement économique, d’équipements publics… C’est aussi, pour Roquebrune et le Mentonnais, des investissements lourds qui vont devoir être faits et vont peser sur les communes du territoire, mais on entre ainsi dans une nouvelle phase", a-t-il confié.

Prochaine échance; le dépôt du permis de construire, en décembre, pour un démarrage des travaux début 2024.

*La commission de sélection était composée des élus de la Carf et de la ville de Roquebrune-Cap-Martin, des administrateurs et de la direction générale de la SPLA, d’architectes,d’urbanistes, d’économistes, et des services de l’Etat (DDTM, architecte des Bâtiments de France, direction départementale de protection des populations, et EPF PACA).