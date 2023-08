Les chiffres qui prouvent que le secteur de la construction à Monaco a poursuivi son ascension en 2022

C’est une nouvelle qui ne surprendra peut-être pas grand monde. Mais elle mérite d’être soulignée. Le secteur de la construction a poursuivi son ascension en 2022 en Principauté, atteignant parfois des chiffres colossaux. Grâce à la récente publication de statistiques par l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques, coup d’œil sur l’année 2022 d’un secteur en plein essor.

Un chiffre d’affaires à 2,5 milliards d’euros

Il ne fait qu’augmenter depuis ces dix dernières années pour atteindre un montant record en 2022. L’an passé, le chiffre d’affaires du secteur de la construction était de 2,5 milliards d’euros. Soit une hausse de 300 millions d’euros par rapport à 2021 (+14,5%) et une hausse d’1,2 milliard d’euros depuis 2013 (+83,4%).

Cela représente 13,1 % du chiffre d’affaires en Principauté, hors activités financières et d’assurances, en troisième position derrière le commerce de gros et les activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien.

Infographie Nice-Matin.

Troisième employeur de la Principauté

Le secteur a employé environ 470 personnes supplémentaires qu’en 2021 - soit 8,3% d’augmentation et 42,7% en 10 ans - pour atteindre 6.133 salariés en décembre 2022. Représentant 11% des travailleurs, la construction est donc le troisième plus grand employeur de Monaco.

Au sein même du secteur, ce sont les travaux de construction spécialisés qui sont les plus représentés avec 90,9% du total. Viennent ensuite la construction de bâtiments (6,5 %) et le génie civil (2,6%).

Quant à la taille des différentes entreprises qui composent le secteur, elles sont - contrairement à trois quarts des employeurs du secteur privé - 62,2% à être plus de cinq salariés.

Les Français loin devant

Du côté des salariés, ce sont les Français qui remportent la palme de la nationalité la plus représentée avec plus de la moitié (51,1%).

En revanche, c’est la part la plus faible de l’ensemble des Grands secteurs d’activité (GSA) qui est de 61,5% tous secteurs confondus. Les Portugais et les Italiens ferment le podium et se disputent la deuxième place, respectivement à 19,8% et 19,7%. Les Monégasques ne représentent que 0,4% des salariés employés (ils sont 23), soit le plus faible taux tous secteurs confondus.