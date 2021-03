Johnny Depp peine à vendre son domaine dans le Var: il accorde une "ristourne" de 9 millions d'euros

Si la clientèle étrangère peut être séduite par cette "maison de star" parsemée d’effets personnels du comédien-rocker qui y a vécu une partie de son confinement 2020 en peintre-musicien, pas sûr que le futur acquéreur vienne aussi du pays de l’oncle Sam...

À ce niveau de prix, les Américains sont plus intéressés par une adresse typiquement French Riviera avec la mer. "Chez eux, l’adresse et l’histoire compte", juge un expert. Or au Plan-de-la-Tour si le cachet provençal "carte postale" joue à plein régime, la vie s’y déroule à plusieurs kilomètres de la grande bleue, en quasi-autarcie.

"Ici, il n’est pas question d’investissement spéculatif, mais plutôt de coup de cœur pour des gens fortunés qui veulent se payer leur rêve en Provence", poursuit M. Manzon.

Un fantasme partagé par de nombreux amis du sieur Depp. À commencer par son réalisateur fétiche, Tim Burton, encore invité il y a quelques mois dans cette propriété varoise qui aurait fait un sacré décor pour une nouvelle aventure d’Edward aux mains d’argent.