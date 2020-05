Déconfinement intense pour l’ensemble des professionnels de l’immobilier: certains n’ont jamais suspendu leur travail, quand d’autres retrouvent un rythme soutenu.

L’activité commerciale affiche une reprise positive et... logique, puisque les besoins en logement ont pris une importance capitale. Il était donc nécessaire que les professionnels soient prêts à recevoir la demande dans des conditions optimales.

Dès le départ, la FNAIM a anticipé en se positionnant sur tous les fronts afin d’accompagner la filière immobilière. "La priorité était de rassurer, de réorganiser et d’équiper notre réseau. Nous sommes à l’initiative d’un guide pratique de préconisations et avons mis en place des mesures d’hygiène, conjointement avec l’UNIS, pour chaque métier dans son fonctionnement propre", nous livre Cyril Messika, coprésident de la FNAIM Côte d’Azur.

Force de proposition

Les premiers instants du confinement scellaient déjà des principes de fonctionnement. La fédération, proche de ses adhérents, a informé de

manière fiable et réponduàtoutes les attentes.

"En prenant immédiatement la mesure du risque sanitaire au sein des métiers que l’on défend, c’est là où la FNAIM a joué son rôle de syndicat professionnel. Le 5 mars nous avons posé les enjeux de la copropriété. Le 15 mars nous avons donné des consignes claires pour la continuité d’un service qualitatif. Le 18 mars nous avons soulevé les enjeux liés aux blocages des actes de ventes, aboutissant à un décret avec une consigne du Conseil supérieur du notariat. Depuis le début nous nous sommes rendus disponibles 7 jours sur 7, d’ailleurs nos numéros de téléphone portables ont été affichés publiquement", souligne William Siksik, coprésident de la FNAIM Côte d’Azur.

Digitalisation

Les usages changent et l’optimisation du travail est nécessaire, avec des gestes barrières propres à l’immobilier. Comment réduire le contact physique, tout en favorisant le contact humain ?

"L’expertise immobilière visant la qualité du travail dans le respect d’autrui, on fonctionne avec bien plus d’interactions et d’informations qu’avant. D’abord notre présence sur les réseaux nous permet de privilégier un contact réactif avec nos adhérents. Nous avons organisé de nombreux webinars et Facebook Live. Ensuite la dématérialisation de l’administratif et du juridique a été accentuée, depuis la visite virtuelle jusqu’à la signature électronique", explique Cyril Messika.

"Le parcours digital, la FNAIM l’avait anticipé avec notre incubateur de start-up FNAIM Lab, ou encore la mise en place d’une offre unique sur la formation distancielle, avec l’École Supérieur de l’Immobilier. On a également lancé notre nouvelle plateforme de rédaction assistée, Modelo, pour proposer un accès en ligne exhaustif aux documents nécessaires". Une transformation positive dont l’humain reste le moteur.

Paroles d'expert