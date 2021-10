Immobilier: c'est confirmé, les ventes ont été dopées par la crise sanitaire sur la Côte d'Azur

Des taux d’intérêt toujours bas mais des conditions durcies

"Les taux restent extrêmement bas. Bien qu’on nous annonce tous les six mois une hausse qui ne vient pas, rapporte la Fnaim. Selon notre partenaire Cafpi, courtier en prêts immobiliers, on est entre 0,85 et 1,10% pour les meilleurs dossiers. En décembre 2019, les banques avaient durci les conditions d’octroi: sur 25 ans et avec un taux d’endettement de 35%. Aujourd’hui elles veulent de l’apport pour financer les frais annexes".