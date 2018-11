Enfin un pas de plus vers le projet Ida

Ca y est, la Villa les Platanes est en passe de rentrer dans le giron de l’état, après plus de trois ans de négociations.

"Depuis six mois environ, les négociations ont repris, et tant du côté des propriétaires que du côté de l’état, chacun a fait son bout de chemin sur des bases chiffrées et réalistes", a expliqué Jean Castellini, le conseiller de gouvernement-ministre des Finances et de l’économie.

Pas avant 2020



Stéphane Valeri, président du Conseil national, s’est dit satisfait de "l’acquisition à l’amiable, comme nous le souhaitions, de la Villa Les Platanes", et du lancement prochain du projet.

Pour autant, pas de précipitation: en raison des délais administratifs, le projet Ida, du nom de la première villa acquise par l’État en 2009, ne devrait pas démarrer avant 2020. Le dépôt du permis intervenant, au plus tôt, fin 2019.