Efficacité, transparence, simplicité... Comment la rédaction assistée transforme les pratiques des professionnels de l'immobilier

Dans le secteur de l’immobilier, tous les métiers sont concernés par le passage du papier au numérique. Dans une dimension d’efficacité et de transparence, cette transition a été perçue comme un véritable progrès.

Si les adhérents FNAIM avaient jusqu’à présent accès à des contenus juridiques, des formations en ligne et avaient déjà adopté des attitudes digitales (premières visites virtuelles, contacts clients par chat ou sms…), la rédaction assistée ouvre une nouvelle porte sur une bibliothèque d’imprimés qui remplit tous les critères actuels de professionnalisme.

Rédaction, signatures, recommandés, accès aux registres de mandats… L’immobilier 3.0 assume pleinement sa digitalisation.

Outil clé en main

Avec Modelo, solution digitale partenaire de la FNAIM, la priorité est au partage et à la sécurisation des documents.

Le but est de dématérialiser la totalité du parcours professionnel immobilier.

Chaque étape digitale est un gain de temps et un véritable outil de relation directe, et cette digitalisation est complète: mise à disposition de tous les documents nécessaires et possibilité de signature d’un bon de visite, d’un mandat, d’un compromis, d’un acte de fonctionnement, d’un contrat de location, d’une offre d’achat, d’un état des lieux, des dernières modifications en règle avec la législation en vigueur… le tout dans une simplicité d’utilisation, avec une plus grande rapidité sur la prise de décision.

Tout le monde y gagne.

Gain de temps, gain d’argent

La loi ALUR demande aujourd’hui une gestion administrative plus conséquente. Ici plus de papier, d’enveloppes ni d’affranchissement. Plus de délais d’attente ni de latence entre les parties, pour recevoir les documents nécessaires à l’élaboration des dossiers.

La direction assistée est un formidable outil de transparence pour les professionnels de l’immobilier: quand l’interaction avec le public n’a jamais été aussi fournie en anticipation et en détails sur la situation d’un marché ou d’un bien, la notification d’un compromis de vente sur la même plateforme et au même moment pour le notaire, le banquier et l’agent révolutionne la pratique professionnelle.

De plus, la sécurisation de l’acte par la signature électronique est un nouveau pas franchi dans le confort et l’assurance de transactions maîtrisées.

Espace numérique

Ce que l’on appelle communément l’Extranet prend tout son sens au sein de l’outil de rédaction assistée.

Un environnement numérique dédié pour que les professionnels et leurs clients puissent retrouver l’ensemble des documents stockés.

Dans une volonté actuelle de vision globale, de travail collaboratif, de rapidité et de liberté d’exécution, cette automatisation des process est d’ores et déjà acceptée et appréciée tant elle facilite largement la communication et la nouvelle vision du monde immobilier.