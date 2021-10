De combien a augmenté ou baissé la taxe foncière dans les communes des Alpes-Maritimes? Les résultats commune par commune

Sur la base de ces mêmes données, Beaulieu-sur-Mer est en tête avec une hausse de record 95,7 %, suivie de Saint-Jeannet (+75,2 %), Aspremont [qui conteste les chiffres de l’UNPI] (+61,3 %), Valdeblore (+60,1 %) et La Roquette-du-Var (+58,6 %).

La hausse est plus modérée dans les cinq villes les plus peuplées du département, Nice en tête avec +14,8 % devant Menton (+8,9 %), Grasse (+7,8 %), Cannes et Antibes (+ 7,4 %).

Dans ces cinq communes de l’arrière-pays la taxe foncière est en baisse sur dix ans : Gars (-14,2 %), Andon (-12 %), Caille (-11 %), Amirat (-8,7 %) et Séranon (-8,3 %).