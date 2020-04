Crédit: quels sont les avantages et risques d’un prêt relais ?

Il n’est pas toujours facile de faire coïncider l’achat d’un nouveau bien avec la vente de l’ancien... Dans ce cas, il faut en passer par un prêt relais (ou crédit relais). Dans la plupart des cas, cette opération sera plus économique et moins contraignante qu’une location avec deux déménagements.

Concrètement, la banque avance les fonds du nouveau bien en attendant la cession de l’ancien. Durant ce laps de temps, vous ne payez que la prime d’assurance et éventuellement des intérêts. Le prêt relais se rembourse ensuite par anticipation sans pénalité, dès que vous touchez les fonds de la vente de votre premier bien.

Pour obtenir un prêt relais, l’analyse de l’établissement bancaire est semblable à celle d’un crédit immobilier classique : les revenus du ménage sont étudiés au regard de ses principales charges. La nouvelle mensualité du prêt relais (même s’il ne s’agit que d’intérêts) est intégrée dans les charges. Le taux d’endettement et le reste à vivre sont alors évalués.

Le prêt relais peut également être attribué à une SCI dans le cas où la même SCI achète le nouveau bien.

Une avance de 70 % de la valeur du bien à vendre

Le montant du prêt relais ne dépasse pas entre 60 % et 80 % en moyenne de la valeur du bien vendu, selon le dynamisme du marché immobilier local. Si vous avez déjà signé un compromis, l’avance peut toutefois aller jusqu’à 90 % voire la totalité du prix de vente.

Dans le cas contraire, la banque vérifiera votre estimation et pourra même demander l’expertise de deux cabinets indépendants. Les frais d’évaluation seront à votre charge. Cela pourrait vous faire revoir à la baisse vos prétentions.

Enfin, à noter que si vous avez un crédit en cours sur le bien à vendre, ce montant sera retranché du prêt relais. Par exemple, s’il vous reste à payer 300 000 euros sur le premier bien estimé à 600 000 euros, le prêt relais ne portera que sur 120 000 euros (soit 70 % de 600 000 euros moins 300 000 euros).

Deux ans maximum

Attention, un prêt relais n’excède pas deux ans, un an renouvelable une fois. Et prenez garde : le délai entre la date de signature du compromis de vente et celle de l’acte authentique, d’un minimum de trois mois, peut être allongé à six, voire neuf mois.

Et certains acheteurs demandent des délais pour décaler un emménagement lors de la prochaine rentrée scolaire…

Différé total ou partiel

Le différé peut-être total ou partiel. Lorsqu’il est partiel, vous ne remboursez que les intérêts du prêt et les cotisations d’assurance jusqu’à la vente du bien, le capital étant remboursé au terme.

Lorsque le différé est total, vous ne payez que les primes d’assurance, le capital et intérêts étant payés lors de la vente du bien. Si ce mode de remboursement se montre plus souple, il augmente le coût du crédit relais car les intérêts non réglés la première année sont capitalisés et produisent eux-mêmes de nouveaux intérêts la seconde année.

Sans oublier que vous devrez aussi souscrire une assurance emprunteur et en acquitter les mensualités jusqu’au remboursement final.

Et si le marché ne vous permet pas de vendre dans des conditions acceptables, vous pouvez toujours faire racheter votre prêt relais et opter pour un financement classique. La banque procédera alors à une nouvelle étude de votre dossier.

En attendant que la vente se réalise, vous pourrez ainsi louer votre bien à vendre et ainsi payer tout ou partie de votre prêt.