Comment Monaco veut révolutionner la construction pour mieux combattre le réchauffement climatique

C’est une course contre la montre portée par des objectifs ambitieux.Vitaux, même, pour l’avenir de la planète bleue. Réduire coûte que coûte les émissions de gaz à effet de serre. De moitié en 2030. Pour une neutralité carbone en 2050. En Principauté, ces ambitions chiffrées s’illustrent par du concret.

Par une batterie d’actions: Plan énergie climat, Livre blanc pour définir une feuille de route, nouvelle réglementation énergétique des bâtiments, création de la Mission pour la transition énergétique…

Cette dernière a d’ailleurs fait de la performance énergétique et environnementale des bâtiments l’une de ses priorités. "Ce pôle représente plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre à Monaco", détaille Annabelle Jaeger-Seydoux, nouvelle directrice de la Mission pour la transition énergétique.

Des bâtiments "efficaces"

et "confortables"

Alors pour tendre ce chiffre à la baisse, son service souhaite s’inspirer du label "Bâtiments Durables Méditerranéens" (BDM), pensé il y a une décennie par l’association EnviroBatBDM. Etle contextualiser à Monaco.

Une démarche favorisant les bonnes pratiques dans la construction qui a été présentée, le 23 octobre dernier, à 160 acteurs locaux de la filière construction. Le principe?Sept critères et des points à glaner pour atteindre des échelons.

"Le choix des matériaux, les qualités sonores, l’intégration de la biodiversité… On vise un bâtiment qui soit aussi confortable pour l’usage et qui fonctionne. Pour que cette démarche de progrès, volontaire et participative soit efficace, il faut avancer ensemble", martèle Annabelle Jaeger-Seydoux.

Laquelle voit bon nombre d’avantages à ce label, outre une meilleure empreinte carbone.

"Les acteurs doivent montrer une totale transparence par rapport au projet, à sa réalisation. Il y a un échange et des évaluations à chacune des étapes, de la conception à la réalisation, jusqu’à deux ans après la livraison. Il y a un regard extérieur et surtout un partage d’expériences sur tout ce qui est proposé", poursuit-elle.