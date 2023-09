Comment choisit-on son quartier de vie?

Un déménagement est une étape importante, révélateur de moments de vie majeurs: on part de chez ses parents, on emménage avec quelqu’un, on a un enfant, on investit dans un appartement ou une maison, on se sépare, on quitte une maison devenue trop grande ou trop isolée… Il existe autant de raisons que de parcours de vie. Et peu importe la situation, le nouveau chez-soi doit être à la hauteur de cette étape.

On a généralement de nombreuses prérogatives -qu’il faudra souvent rogner un peu- sur l’appartement ou la maison dont on rêve. Mais avant de savoir si une place de parking est possible ou si la salle de bain a une douche à l’italienne, il faut choisir son quartier de prédilection. Là où vont se concentrer nos recherches. Et à nouveau, de nouvelles (et nombreuses) prérogatives entrent en jeu.

De nombreux critères sont importants notamment les commerces de proximité. Grégoire Bosc-Bierne.

Quels critères de recherche?

L'accessibilité est souvent un élément décisif: existe-t-il des transports en commun à proximité, des axes routiers bien connectés ou des pistes cyclables aménagées pour faciliter les déplacements quotidiens, que ce soit pour se rendre au travail, à l'école ou pour profiter des loisirs. Les commerces de proximité, tels que des épiceries, des pharmacies, des restaurants et des services essentiels, sont également essentiels pour assurer une vie pratique et confortable. Toutefois, le choix d'un quartier ne se limite pas aux considérations pratiques... Quelle est l’histoire du quartier? Quelle est l’offre culturelle et associative?

Et, finalement, quelle “ambiance” attend-t-on de ce nouveau lieu de vie? Les jeunes professionnels, en quête d'opportunités de carrière et d'une vie sociale animée, sont souvent attirés par des quartiers urbains dynamiques, proches des centres d'affaires et des lieux de vie nocturne. Les familles avec enfants privilégient généralement les quartiers résidentiels calmes et sécurisés, dotés d'écoles de qualité, de parcs et d'espaces verts propices aux activités en famille. Tout comme les retraités recherchent souvent des quartiers offrant une tranquillité. Toutefois, en avançant dans l’âge, certains préfèrent parfois revenir en centre-ville, dans des logements adaptés, permettant une proximité avec les services de santé et les commodités.

Le fait de se sentir en phase avec l'ambiance générale d'un quartier peut renforcer le sentiment d'appartenance et de bien-être chez les résidents. En somme, le choix d'un quartier où vivre est un processus complexe et personnel, qui tient compte à la fois de considérations pratiques et de préférences individuelles. Il est donc recommandé de prendre le temps de visiter différents quartiers, de se promener dans les rues, de parler aux résidents et de ressentir l'atmosphère générale avant de prendre une décision. Prenez le temps d'explorer différentes options et de trouver le quartier qui correspond le mieux à votre style de vie, vos aspirations et vos besoins.