Cette superbe villa d’Antibes a notamment accueilli Picasso, elle est en vente pour 27 millions d’euros

La Vigie? Beaucoup posent leur serviette devant, peu peuvent l’installer derrière les épais murs. Phare parmi les pépites architecturales de Juan-les-Pins, le château du boulevard Edouard-Baudoin en surprend plus d’un. Un style sans pareil, avec une façade terre battue et des créneaux façon dentelle. Comme un large sourire plus blanc que blanc, toutes dents dehors, face à la Méditerranée.

Un bien d’exception qui, depuis ce mois d’août 2022, se retrouve sur le marché. Une opportunité à… 27 millions d’euros, proposée par l’agence Knight Franck.

Du prestige les pieds dans l’eau avec quai privé, hangar à bateaux, piscine à débordement surplombée par une élégante passerelle courbe, sept à huit chambres, une terrasse avec vue imprenable depuis le haut de la tour…

De l’ultra luxe donc qui, cerise sur le gâteau, bénéficie d’une histoire avec un grand H. Une mythologie propre.

Construite en 1912, la bâtisse fait partie intégrante de la légende de la station balnéaire. Et pour cause: elle a abrité Franck Jay Gould et sa troisième épouse, Florence. Installé en 1925, le couple d’Américains charme le beau monde. Hôtes d’événements exclusifs où se rejoignent ceux qui écrivent et font le monde, ils amènent les paillettes du spectacle pour faire scintiller La Vigie. Les faux mâchicoulis observent le ballet: André Gide, Jean Cocteau, Maurice Chevalier, Mistinguett, ou encore Charlie Chaplin arpentent le fumoir, le jardin. Madame danse la rumba, Monsieur reçoit.

Les années? Folles. Les projets? Dingues.

Avant de financer la création du Palais de la Méditerranée à Nice, le milliardaire, tombé amoureux de la pinède de Juan, se lance dans une idée pharaonique. Le Provençal: temple du chic de 230 chambres. Palace magnétique. L’établissement, situé à deux pas de la villa, attire une clientèle nec plus ultra. Franck Jay Gould pose les premières pierres de l’aura de la Côte d’Azur ici.

Muse de pierre, elle s’est fait peindre le portrait. De tous les côtés. Résidant à un jet de pierre de La Vigie - au sein de la villa Chêne Roc, aujourd’hui disparue - Pablo Picasso l’a fait apparaître sur toile. L’immortelle immortalisée.

Au-delà de ce clin d’œil, un mythe subsiste. Il se raconte et se rapporte de différentes manières. Ouvrant leurs portes à des artistes, comme Jean-Gabriel Domergue, lorsqu’ils n’étaient pas chez eux, les Gould auraient ainsi accueilli le maître durant un séjour. Dans une version, ce dernier aurait peint des murs du garage. Dans une autre, les chambres et le salon. Quoi qu’il en soit, cet élan artistique n’aurait pas été perçu comme un chef-d’œuvre. Le propriétaire aurait ainsi demandé à son inspiré locataire dédommagement… avant de recouvrir les zones signées de son pinceau. Un décorateur aurait même été employé à cet effet: faire disparaître les fresques du peintre.

L’annonce immobilière ne promet pas de les retrouver… Mais qui sait?