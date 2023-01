"310 logements domaniaux seront attribués le 25 janvier à Monaco: un record!": le satisfecit de la liste Union en amont de l'élection nationale

Les Monégasques ont évoqué le coût important des charges locatives. Or, l’État paie jusqu’à 50% des charges. Faut-il accorder encore plus d’aides?

Les deux projets Bel Air et les Lierres/Nathalie ont pris beaucoup de retard. Il faut entre 3 et 4 ans pour construire un immeuble. On peut donc prévoir qu’ils ne seront pas livrés avant 2026. Ces très gros retards expliquent nos craintes pour 2025. Mes espoirs résident dans l’idée que les récupérations obtenues suite aux attributions de 2023 et 2024 permettront de satisfaire une partie des futures demandes en 2025. Il sera aussi important de soutenir la mobilité dans les Domaines et favoriser les échanges avec un meilleur encadrement par le gouvernement. La construction de petites opérations intermédiaires doit aussi se poursuivre.

Vous avez dit lundi soir, devant les Monégasques, que la fin 2025 et l’année 2026 pourraient être tendues. Pourquoi et quelles solutions alternatives trouver?

Et si une bonne cinquantaine de Monégasques étaient présents lundi soir pour échanger avec les élus, on a bien vu que le temps de la pénurie était passé.

Et pour cause: le plan national pour le Logement, annoncé par le Prince souverain début 2019, et qui prévoyait la construction de 1.500 appartements en 15 ans commence à porter ses fruits.

Ce lundi soir au Grimaldi Forum, la présidente sortante Brigitte Boccone-Pagès et six d’entre eux ont pris la parole pour évoquer le logement des Monégasques.

Pour l’heure seuls dans la course aux élections nationales, ils poursuivent gentiment leurs "ré-unions" avec les Monégasques pour écouter les remarques et affiner leur programme politique.

Vous avez passé cinq ans à la présidence du Logement. Quels ont été les moments marquants? Les satisfactions et les déceptions?

J’ai pris un immense plaisir à travailler avec le président Stéphane Valeri. Nous partageons les mêmes convictions. Nous avons été très complémentaires et j’ai beaucoup appris à ses côtés. Mon premier budget primitif a été un grand moment qui a débouché sur le Plan National Logement. C’était une belle victoire! Ma plus grande déception: le refus de dialogue de certains propriétaires. C’est frustrant et dommage car sans leur avis, il est difficile de faire avancer le dossier du secteur protégé. Mais mes plus grandes satisfactions sont plus discrètes. J’ai reçu des centaines de personnes qui m’ont confié leurs histoires. Je suis très satisfait quand je peux leur apporter des solutions concrètes ; et déçu quand je n’y parviens pas!

Le logement des Monégasques… Question sociale ou "sociétale"?

Je revendique la paternité de cette expression qui dit que le logement domanial est une question "sociétale" et plus sociale. Quand plus de 70 % d’une population vit dans un secteur d’habitation c’est bien un modèle de société.

Vous avez dit lundi soir que la solution du logement était "un ensemble d’éléments combinés". Outre la construction, quelles sont les solutions annexes?

Les constructions demeurent indispensables à un rythme régulier. Mais il faut chercher des solutions dans le parc actuel. La mobilité et les échanges doivent être largement développés. Il faut aussi privilégier la construction de trois-pièces car cette typologie permettrait à des couples jeunes de s’y établir et d’y accueillir un premier enfant sans avoir à déménager, ou à des retraités qui le demandent, de restituer un grand appartement domanial et de s’y installer tout en conservant une pièce supplémentaire.

Entendez-vous agir sur ces autres éléments au cours des cinq prochaines années?

Avec la Présidente Brigitte Boccone-Pagès nous allons soutenir un ensemble de mesures complémentaires. Elles sont indispensables et s’inscrivent parfaitement dans la nouvelle orientation que nous entendons donner au logement avec la liste de l’Union Nationale. Après la quantité durant le mandat écoulé, on va se concentrer sur le choix des logements et la mobilité.