2019, une année record pour l'immobilier

Après deux excellents crus en 2017 et en 2018, l’année 2019 se conclut dans les meilleurs termes pour les acteurs de l’immobilier. Ce nouvel exercice aura été marqué par un record symbolique : pour la première fois, le marché de l’immobilier ancien passe le cap du million de ventes. Un record qui s’accompagne de nombreuses tendances particulièrement enthousiasmantes. William Siksik et Cyril Messika, coprésidents de la Fédération Nationale des Agents Immobiliers (FNAIM) Côte d’Azur livrent leurs premières impressions sur les performances du marché azuréen.

Un volume de vente en hausse

« Si l’on ne dispose pas encore des chiffres définitifs, nous pouvons d’ores et déjà nous réjouir d’une année 2019 exceptionnelle », annoncent fièrement les deux représentants des agents immobiliers azuréens. « Tous les signaux sont au vert. Le volume de vente devrait être en hausse d’au moins 10 % par rapport à l’année 2018 qui était déjà excellente. Même après avoir franchi la barre du million de transactions au troisième trimestre au niveau national, le marché n’a pas connu de ralentissement significatif », s’enthousiasment-ils.

« Un contexte favorable »

Sur la Côte d’Azur, plusieurs tendances positives se dégagent : « le territoire azuréen a profité d’un contexte favorable pour tous les acteurs du marché. Les acquéreurs ont trouvé du stock à des prix abordables et ont bénéficié de taux d’emprunt particulièrement bas, les locataires ont pu profiter d’une offre locative très large et de loyers stables, voire en baisse sur certains secteurs. Du côté des investisseurs, même dans les villes où les prix ont décollé, les rendements locatifs sont demeurés attractifs. Les grands projets d’aménagement, nombreux sur la Côte d’Azur, tirent le marché vers le haut et pèsent positivement sur le foncier. La variation des prix a quant à elle été très contenue, avec des évolutions allant de 0 à 1,5 %. Ce contexte, positif en tous points, devrait se poursuivre en 2020 », abondent les deux spécialistes.

L’ensemble des chiffres et des tendances qui ont marqué cette année 2019 sera dévoilé en détail le 28 janvier, à l’occasion de la conférence de presse annuelle de la FNAIM Côte d’Azur.

Paroles d'expert

William SIKSIK & Cyril MESSIKA

coprésidents de la FNAIM Côte d’Azur

« À l’image de Nice ou de Cagnes-sur-Mer, de nombreuses communes azuréennes ont pris conscience de la nécessité de dynamiser certains secteurs. On ne peut que saluer ces projets d’aménagement ambitieux qui sont entrepris sur notre territoire et qui pèsent de façon positive sur le foncier. La Métropole Nice Côte d’Azur est l’un des principaux acteurs de cette transformation. À Nice, l’effet tramway se fait déjà sentir alors que la dernière portion de la ligne 3 a été livrée il y a seulement quelques semaines. C’est une dynamique très encourageante pour notre activité dans un contexte où ces projets bénéficient à tous ».