116 nouveaux logements ont été inaugurés ce jeudi à La Turbie

Baisse de la population

"Ce projet est essentiel, explique le maire. La commune a perdu 150 habitants au dernier recensement. En cause notamment, le coût du foncier, qui dépasse les 7.000 euros/m2. Il faut aujourd’hui des revenus de cadre supérieur pour vivre à La Turbie! Résultat: les gens partent plus loin dans l’arrière-pays. Nous délivrons certes des permis de construire pour de grandes villas ; mais ce sont de plus en plus des résidences secondaires. Si nous n’avions pas réalisé ce projet, la baisse de la population aurait été catastrophique car elle aurait engendré une diminution des services publics. Il faut savoir par exemple que La Poste est dorénavant fermée les jeudis après-midi parce qu’elle n’est plus suffisamment fréquentée. Le parc de résidences secondaires augmentant, il fallait concevoir un programme encourageant un maximum de résidences principales. C’est le cas avec la Villa Augusta!"

Mais le maire a bien conscience qu’à terme, ce seul complexe immobilier ne suffira pas. "La courbe continuera peut-être à baisser. Or, nous avons besoin de stabiliser le nombre d’habitants. Face à la perte de population, la spéculation foncière, le développement de la résidence secondaire, la ville a pris en 2016 un périmètre de mixité sociale qui impose de créer du logement social à partir de 500 m2 construits."

Créer de petits ensembles privés

La commune ne disposant quasiment pas de grands terrains constructibles, l’objectif de la Ville est d’encourager la construction de petits ensembles privés de 10 à 20 logements avec quelques logements sociaux. Une formule qui doit permettre également de stabiliser, voire d’augmenter, les services publics, et donc offrir une qualité de vie aux futurs Turbiasques au moins équivalente à celle d’aujourd’hui.

"Il nous reste un terrain pour un centre de coworking, explique le maire, qui est attaché au développement de l’activité économique dans sa commune. Et le seul espace qui nous reste, c’est la caserne des pompiers. Nous lancerons les études l’année prochaine. Je souhaite réaliser un hôtel, un parking de 400 places et un équipement public. Le projet pourrait également comporter quelques logements de haut de gamme."

Après deux ans et demi de chantier, et une enveloppe de 13,2 millions d’euros pour les travaux, le groupement Promogim a fait ses premières livraisons au début du printemps. Avec ses quarante et un nouveaux logements locatifs sociaux, La Turbie passe de 4,8 en 2014 à plus de 7,5% la proportion d’appartements destinés aux foyers modestes.

Quels types de logements ?

Les emménagements ont commencé en mars dernier. Selon le maire, "90% des 116 appartements sont des résidences principales." Les logements sont des deux-pièces de 45 m2 (35% des logements), des trois-pièces de 65 m2 (48%) et des quatre-pièces de 80 m2 (17%).

La répartition est précise:

- 41 sont des logements locatifs sociaux, dont 33 ont été attribués à des ménages turbiasques. Quatre-vingts dossiers de candidature avaient été déposés.

- 27 logements ont été vendus à prix maîtrisé (prix moyen : 3 020euros/m2) à des Turbiasques primo-accédants uniquement.

- 48 logements libres, dont 44 déjà vendus (soit entre deux et quatre ventes par mois). Prix moyen, parking inclus: 7.164 euros/m2, dans une fourchette qui oscille entre 6.122 et 9.106 euros/m2). Sur ces 44 appartements, la moitié est destinée à la résidence secondaire, l’autre moitié à la résidence principale. Cinq ménages turbiasques se sont portés acquéreurs.



Il reste actuellement quatre appartements à vendre.