Mort de Lola: 4 questions pour tout comprendre à l'OQTF dont faisait l'objet Dahbia.B

La meurtrière présumée de la petite Lola, Dahbia B., a été mise en examen lundi pour "meurtre" et "viol aggravé" et écrouée. Au moment du drame, cette Algérienne de 24 ans était en situation irrégulière sur le territoire français et faisait l'objet d'une "Obligation de quitter le territoire français", la fameuse OQTF.

Dahbia B. serait entrée légalement en France en 2016 suite à l'obtention de son visa étudiant qui a depuis expiré. Le 20 août dernier, lors d'un contrôle à l'aéroport, la police a constaté qu'elle ne disposait pas de titre de séjour valide. La jeune femme a alors fait l’objet d'une OQTF, dont l’acte a été notifié le lendemain, soit le 21 août 2022.

Un sujet qui relance le débat sur le taux d'exécution de ces éloignements du territoire français, un taux qui reste encore faible et qui a été vivement critiqué par une grande partie de la classe politique.

Qu’est-ce qu’une OQTF?

Une OQTF est une "obligation de quitter le territoire français". C'est une décision prise par le préfet, notamment en cas de refus de délivrance du titre de séjour ou de séjour irrégulier en France, comme le précise le site de l’administration française.

Si une personne se trouve en situation irrégulière, l'OQTF oblige cette dernière à quitter la France par ses propres moyens dans un délai de 30 jours. Dans certains cas, l'OQTF peut aussi imposer de quitter le territoire sans délai.

Un taux d'OQTF exécutées trop faible?

Sur 62.207 OQTF prononcées sur le premier semestre de l’année 2021, seules 3.501, soit 5,6% d'entre elles ont été menées à exécution, selon les chiffres communiqués parle Ministère de l'Intérieur. Un taux très bas, qui pousse le gouvernement à reconnaître qu’il va devoir "faire mieux".

Comment expliquer ce faible taux? Un rapport de l’Assemblée nationale fait état de plusieurs difficultés, notamment "la difficile identification des personnes en voie d’éloignement" et le manque de laissez-passer consulaires (document émis par le pays d'origine indispensable pour faire partir un étranger en situation irrégulière).

La commission d'enquête relève également, dans son rapport publié en novembre 2021, que "les services préfectoraux sont débordés par le nombre et la complexité des décisions à prendre". Sont privilégiées les personnes déjà connues des services de police et étant déjà impliquées dans des infractions ou délits commis sur le territoire.

Qu'en est-il de Dahbia. B?

Dans l’affaire de la petite Lola, Dabiah. B, avait fait l'objet d'une OQTF en date du 21 août 2022, au lendemain du contrôle de police. Comme dispose la loi, elle avait donc 30 jours pour quitter le territoire par ses propres moyens.

Depuis elle a disparu des radars de police et n'a jamais commis aucun acte bien que le délai ait été largement dépassé.

Que se passe-t-il si ce délai n’est pas respecté?

Si un étranger qui fait l’objet d’un OQTF, est toujours sur le territoire en situation irrégulière après 30 jours, il peut être placé en centre de rétention ou assigné à résidence le temps que l’administration se charge de son départ.

La personne fera alors l’objet d’une interdiction de retour en France (IRTF) et dans tout l’espace Schengen pour une durée de deux à trois ans maximum.

Plus récemment il a été acté, que les étrangers pouvaient demander une aide au retour, soit un soutien financier et matériel pour faciliter leur retour dans leur pays d'origine. Cette aide en peut être accordée qu'une seule fois.