Migrants mineurs en attente à Nice: le tribunal administratif saisi, première audience ce jeudi

Une première étape judiciaire après des journées de galère. C’est désormais devant les tribunaux que plusieurs dizaines de migrants, réduits à patienter aux portes de la caserne Auvare à Nice, espèrent voir leur situation se décanter. Une cinquantaine d’entre eux y attend de voir leur minorité reconnue et, dès lors, d’être pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance.

Me Zia Oloumi, avocat au barreau de Nice, a saisi le tribunal administratif de Nice pour vingt mineurs isolés revendiqués (quatorze Ivoiriens, cinq Guinéens et un Malien). Le plus jeune n’aurait que 14 ans. Depuis une semaine, une trentaine de migrants l’ont mandaté en ce sens. Associé à Me Cécile Della Monaca, il défendra les intérêts d’un premier mineur isolé, ce jeudi matin. D’autres audiences devraient suivre.

"On doit le faire pour chacun, individuellement, explique Me Oloumi. Ces jeunes sont dehors depuis plus de dix jours. Ils me disent qu’ils n’en peuvent plus! Ce qui m’inquiète, c’est que personne ne vient. Nous avons mis en cause à la fois le Département et l’Etat. J’espère que ça va bouger..."

"Ils doivent être évalués et protégés"

Depuis plusieurs jours, des dizaines de migrants attendent, aux portes de la caserne Auvare, d’être reconnus mineurs. (Photo Alexandre Ori).

Pour l’heure, c’est la police municipale qui est venue déloger ces migrants, mineurs revendiqués, du jardin où ils ont trouvé refuge près de la caserne Auvare. Ils sont revenus depuis. Ils sont aujourd’hui une cinquantaine, pris en charge par des associations.

Problème: le dispositif d’accueil du Département des Alpes-Maritimes, confronté à un afflux migratoire sans précédent, est saturé. Un motif insuffisant aux yeux de Me Oloumi. "En décembre 2022, le Conseil d’Etat a rappelé que l’obligation [de prise en charge] relevait du Département, qui pouvait ensuite se retourner contre l’Etat. Ils doivent être évalués et protégés à titre provisoire. Je regrette que l’on n’applique pas les lois."

D’autres procédures devraient suivre. Parallèlement au recours administratif, Me Oloumi entend saisir le juge des enfants, et envisage de déposer plainte pour délaissement de mineurs. De son côté, Mireille Damiano, autre avocate niçoise, compte saisir le juge des enfants vendredi matin pour une vingtaine de mineurs isolés.