Interpellations, renforts, mineurs... Ce que disent les chiffres des flux migratoires à la frontière franco-italienne

Ils descendent du TER Vintimille-Grasse, encadrés par trois policiers. Assis sur un banc, ils déclinent leur identité: "Nom, date de naissance, pays d’origine...". Puis ils se soumettent à une palpation, et embarquent dans le fourgon. Direction le poste-frontière Saint-Louis. Objectif: vérifier leur âge. Ces deux jeunes migrants disent venir d’Eyrthrée et du Soudan, et avoir respectivement 15 et 16 ans. S’ils sont bien reconnus mineurs, ils seront placés dans un foyer.

Scène presque ordinaire, ce mardi à 13h, en gare de Menton-Garavan. À la frontière franco-italienne, les interpellations rythment le quotidien des forces de l’ordre depuis bien des années. Mais d’un point de vue statistique, 2023 est partie sur des bases élevées. 30% d’interceptions en plus depuis janvier, selon les syndicats policiers Unité-SGP et Alliance.

Interpellations en hausse malgré des effectifs réduits

Après le sauvetage de milliers de migrants au large des côtes italiennes, la police s’attend à un afflux prochainement à la frontière. Jean François Ottonello / Nice Matin.

"Les conditions météo étaient propices pour traverser la Méditerranée", explique Jean-Luc Chaudron, délégué départemental Alliance 06 pour la police aux frontières (PAF). Cette augmentation est à relativiser: en hiver, le nombre de passages à la frontière est réduit. Reste que ces +30% sont peut-être en-deçà de la réalité.

» Les interceptions dépendent des forces de contrôle en présence, rappelle Philippe, délégué Unité-SGP 06 à la PAF. Or les forces mobiles ont été mobilisées sur les manifestations contre la réforme des retraites. Il y avait donc moins de patrouilles. Nous avons pallié à leurs absences, avec les réservistes. »

Nouvelles arrivées en prévision

Le train reste l’une des voies de passage privilégiées. Jean François Ottonello / Nice Matin.

Actuellement, les forces de l’ordre recenseraient entre 80 et 150 interpellations par jour dans les Alpes-Maritimes, essentiellement entre la gare de Menton-Garavan, le péage de la Turbie et le bord de mer. Elles s’attendent à voir la donne changer d’ici peu.

Ce lundi, les garde-côtes italiens s’affairaient à sauver 1200 migrants au large de la Sicile. Ils en avaient déjà secouru 2000 au cours des trois jours précédents. "Avec les arrivées sur les côtes italiennes, c’est sûr qu’elles vont augmenter ici dès la fin de la semaine", prévoit Jean-Luc Chaudron. Or l’État n’a pas attendu ces perspectives pour renforcer les contrôles.

"Situation alarmante"

Les adultes sans papiers sont refoulés à la frontière côté italien. Jean François Ottonello / Nice Matin.

Samedi, la préfecture des A.-M. a annoncé l‘arrivée de deux escadrons de gendarmerie mobile. "Le ministère de l’Intérieur a répondu à ma demande urgente", s’est félicité le député LR Eric Ciotti sur Twitter, rappelant qu’il avait écrit à Gérald Darmanin la veille, pour lui signaler "une situation alarmante à la frontière franco-italienne".

Ce mardi, sur l’A8, on pouvait effectivement observer les gendarmes contrôler voitures et vans à la Turbie. Selon nos informations, un seul des deux escadrons serait arrivé à ce stade. Philippe, d’Unité SGP-FO, se montre circonspect. "Dans « force mobile", il y a "mobile". La question est: combien de temps vont-ils rester? Pour l’instant, on en profite et c’est très bien! »

Chiffres record chez les mineurs

La situation migratoire dans les Alpes-Maritimes est alarmante. Le flux de mineurs non accompagnés atteint des records.



Je demande à @GDarmanin de rétablir les contrôles et d’engager à nouveau les forces mobiles à la frontière italienne pour éviter un raz-de-marée migratoire ! pic.twitter.com/S7xmATopxx — Eric Ciotti (@ECiotti) April 7, 2023

Eric Ciotti pointe du doigt une autre tendance: le nombre de mineurs non accompagnés. Le Département en a pris en charge 524 en mars 2023 - un chiffre record, équivalent à juillet 2022. Ils étaient 320 en mars 2022. Si l’on compare les premiers trimestres, le Département a mis 14 mineurs à l’abri par jour en 2023, contre 10 en 2022 et 7 en 2021.

Des migrants chercheraient-ils là "un sauf-conduit pour franchir nos frontières" ? C’est ce qu’affirme Eric Ciotti. Selon le président des Républicains, 4909 présumés mineurs ont été contrôlés dans les A.-M. en 2022, soit... vingt-six fois plus qu’en 2014. Dans les locaux de la PAF, des observateurs s’attellent à vérifier si les nouveaux arrivants ont vraiment moins de 18 ans. "Mais quand il y a un doute, rappelle le délégué Unité-SGP, il profite à la minorité."

ℹ️Lutte contre l'immigration irrégulière à la frontière franco-italienne : 2 escadrons de gendarmes mobiles en renfort dans les Alpes-Maritimes sur décision du Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. pic.twitter.com/aDYn7cPi1p — Préfet des Alpes-Maritimes🇫🇷 (@prefet06) April 8, 2023