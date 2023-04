Eric Ciotti a rencontré Gérald Darmanin pour parler de la situation à la frontière mentonnaise

Après deux courriers, une rencontre! Hier, le député LR Eric Ciotti indiquait sur les réseaux sociaux avoir rencontré le ministre de l’Intérieur pour "évoquer la situation désastreuse à la frontière franco-italienne."

Quelques heures avant, il faisait parvenir un courrier à Gérald Darmanin dans lequel il l’alertait "solennellement sur la déficience des contrôles (...) alors qu’une vague migratoire considérable est en cours."

Et de préciser: "Je vous demande la mise en place de moyens massifs afin d’enrayer la submersion (...)."

Dans un communiqué de presse, Eric Ciotti expliquait ce mercredi: "Depuis quelques mois, les flux migratoires s’accélèrent et de façon amplifiée ces derniers jours. (...) Alors que l’État se déleste en matière migratoire sur les collectivités territoriales, le Département des Alpes-Maritimes doit prendre en charge des dizaines de mineurs isolés étrangers. Face à cette situation j’avais alerté le ministre de l’intérieur le 7 avril 2023. En réponse, celui-ci avait mobilisé deux escadrons de gendarmerie mobile. En réalité, la frontière est aujourd’hui encore ouverte aux vents migratoires. L’État doit prendre ses responsabilités. Les discours et les textes actuels ne suffisent plus."