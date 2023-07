Des centaines de migrants laissés sans eau ni nourriture entre la Tunisie et la Libye

Environ 140 migrants originaires d'Afrique subsaharienne --disant être sur place depuis trois semaines-- ont dressé un campement de fortune au bord d'un marais salant, à 30 mètres du poste frontière libyen de Ras Jedir (nord).

Sans eau ni nourriture, des hommes, des femmes et des enfants tentent de supporter la chaleur le jour, et le froid la nuit, sans aucun moyen pour s'abriter du soleil et du vent.

"Nous ne savons pas où nous sommes. Nous souffrons ici, sans nourriture et sans eau", a confié à l'AFP George, un Nigérian de 43 ans.

"Les Libyens ne nous permettent pas d'entrer sur leur territoire et les Tunisiens nous empêchent de revenir. Nous sommes coincés au milieu de tout ça. S'il vous plaît, aidez nous! Ou alors envoyez un navire de sauvetage", a-t-il imploré à l'adresse des pays européens.

Selon les témoignages recueillis par l'AFP et les gardes-frontières libyens, deux autres groupes, d'une centaine de personnes chacun, se trouvent dans la zone tampon de Ras Jedir entre la Libye et la Tunisie, depuis des affrontements le 3 juillet dans la ville tunisienne de Sfax entre des migrants subsahariens et des habitants.

Cinq corps retrouvés ces derniers jours

Ces échauffourées avaient causé la mort d'un Tunisien. Des centaines d'Africains avaient alors été chassés de Sfax, deuxième ville de Tunisie et principal point de départ pour l'émigration clandestine vers l'Europe.

Au total 1.200 Africains ont été "expulsés" par la police tunisienne, vers des zones inhospitalières près de la Libye à l'est et l'Algérie à l'ouest, selon l'ONG Human Rights Watch.

Le Croissant rouge tunisien est allé par la suite en secourir environ 600 côté libyen, et plusieurs centaines côté algérien, répartis dans des centres d'hébergement.

Pour l'instant, les autorités libyennes, qui peinent à gérer plus de 600.000 migrants présents dans le pays, offrent au compte-gouttes de l'eau, de la nourriture et des soins par le biais du Croissant rouge libyen.

Ces 10 derniers jours, des gardes-frontières ont mis à l'abri plusieurs centaines de migrants, trouvés en train d'errer dans la zone désertique d'Al'Assah, au sud de Ras Jedir où au moins cinq corps ont été retrouvés ces derniers jours.