De l'opportuniste au trafiquant professionnel... Portrait d'un passeur italien de 47 ans domicilié dans les Alpes-Maritimes

On trouve des têtes de réseau - rarement interpellées -, des lieutenants, des rabatteurs (notamment à Milan et Vintimille) et des passeurs, nombreux, très nombreux. Ces petites mains chargent les candidats à l’exil sur le parking d’un supermarché ou près d’une gare.



Depuis cet été, à Nice, le tribunal correctionnel est confronté quasi quotidiennement à des dossiers d’individus pris en flagrant délit et jugés en comparution immédiate. Voici quelques exemples récents.

Le pianiste italien et l’intermédiaire kurde

Trois jeunes étrangers expliquent avoir versé chacun 50 euros pour passer de Vintimille à Nice. Un Italien de 47 ans, qui se présente comme pianiste, les a embarqués dans sa Mercedes avant d’être intercepté à La Turbie. Les policiers ont découvert une liasse de 400 euros.



Ce qui leur laisse penser que le suspect n’en est peut-être pas à son coup d’essai. Il dit avoir succombé à la demande d’un intermédiaire kurde. "Il m’a expliqué qu’il s’agissait de parents à lui. J’ai accepté dans un moment de faiblesse. Je suis désolé, j’ai fait une grosse bêtise."



Le prévenu a demandé un délai pour préparer sa défense. Dans l’attente de son procès fixé en décembre, il a été placé en détention provisoire conformément aux demandes du procureur. Outre une peine de prison ferme, il risque de se voir confisquer sa voiture.

Un serveur âpre au gain

Entre août et septembre, Abdelhak est soupçonné d’avoir transporté une douzaine de fois des clandestins dans son 4x4. Prix du voyage: entre 50 et 100 euros par personne. Contacté via une messagerie, Abdelhak venait chercher "les clients" à Vintimille.



Naïma, sa compagne, elle-même en situation irrégulière en France, était parfois sa passagère. Etait-ce pour éviter d’éveiller les soupçons? Ce passeur, domicilié dans les Alpes-Maritimes travaille dans la restauration et déclare plus de 2.500 euros de salaire mensuel.



Le prévenu se perd dans ses explications. Il affirme qu’il est allé chercher le frère de sa compagne à Vintimille. Le frère n’est jamais venu. Il a accepté de transporter trois jeunes en errance.



"Ce qui est singulier dans ce dossier c’est son extrême banalité, avec une version très convenue… Le motif serait humanitaire, un concours de circonstances. La téléphonie invalide ces explications", remarque le procureur Jean-Philippe Navarre.

Jusqu’à six ans de prison ferme

Si les peines oscillent entre quelques mois avec sursis à deux ans de prison pour les passeurs, les responsables du trafic, eux, peuvent être condamnés à des peines de quatre à six ans de prison.



Ils ont généralement été arrêtés à l’issue d’investigations menées de concert par des enquêteurs français et italiens. Ce fut le cas pour un Afghan, au début de l’année, qui serait parvenu, en quelques mois, à rapatrier dans son pays natal 100.000 euros de profit.



Avec un compatriote et un complice tunisien, il aurait facilité l’entrée de 2.000 étrangers sans papiers en cinq mois. Certaines nuits, jusqu’à cent personnes étaient débarquées par le réseau avant qu’elles ne s’égayent dans la nature au péril de leur vie.



De véritables go fast étaient organisés à la manière des trafiquants de drogue. La consigne donnée aux chauffeurs était claire: passer coûte que coûte, ne jamais s’arrêter même si les forces de l’ordre l’ordonnent. Vingt personnes composaient cette association de malfaiteurs. Le parquet avait demandé contre eux jusqu’à huit ans d’emprisonnement.