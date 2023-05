"Le Département complice du laxisme migratoire du gouvernement": les élus de Reconquête! taclent Ginésy et Ciotti

Ce n’est pas une nouveauté, pour les élus de Reconquête!, l’immigration est un sujet de "préoccupation majeur" car "constant". "Même s’il a engendré ces dernières semaines des répercussions particulières", rappellent Philippe Vardon et Jean Moucheboeuf. En cause, une pression migratoire sans précédent qui a conduit en Italie plus de 40.000 candidats à l’exil depuis le début de l’année. Et parmi eux un certain nombre de mineurs isolés, ou prétendus tels.

Les élus locaux du parti de Zemmour affirment qu’en fait "la moitié de ces mineurs se révèlent être de jeunes adultes". En attendant ils bénéficient d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Un service du conseil départemental dont ils dénoncent l’opacité: "C’est un peu comme à Vegas, ce qui s’y passe y reste."

Pour y voir clair, les élus de Reconquête! disent avoir mené l’enquête dans les délibérations et les rapports du conseil départemental. C’est "chiffre et documents à l’appui" qu’ils accusent le président de cette collectivité, Charles Ange Ginésy, et le président des Républicains, Eric Ciotti, "d’accompagner avec docilité la politique migratoire laxiste du gouvernement et de la financer".

"Ce sont plus de 700 mineurs isolés qui sont accueillis actuellement dans les Alpes-Maritimes. Ils sont 28 fois plus nombreux qu’il y a 8 ans... Alors qu’on en comptait 96 en 2003, vingt ans plus tard nous en avons pris en charge 110 en l’espace d’une seule semaine du 7 au 13 avril."

"Choix politique" contre "responsabilité légale"

Pour Philippe Vardon et Jean Moucheboeuf, cet afflux constitue "un risque majeur pour la sécurité de notre territoire". Là encore ils entendent se baser sur des statistiques. "60% des détenus de la maison d’arrêt de Nice sont étrangers".

"À Paris, en 2020, les mineurs isolés étaient responsables de 30% des cambriolages... À Bordeaux de 40% de la délinquance", avancent les deux représentants de Reconquête! qui entendent bien en imputer la faute au conseil départemental des Alpes-Maritimes qui n’a pas le "courage politique" de s’opposer au gouvernement. Et qui au lieu de cela demande au ministre de la Justice une répartition nationale pour renvoyer le problème chez le voisin et réquisitionne ici des hôtels et des gymnases pour les héberger.

À grands frais à les entendre: "Le budget de l’accueil des migrants mineurs est passé de 2,3 à 20 millions d’euros." Pour eux cet argent serait bien "plus utile ailleurs".

Philippe Vardon le dit tout de go: "A leur place nous ne le ferions pas!" Sauf qu’il s'agit là d’une obligation. Charles Ange Ginésy ne manque pas de le rappeler aux représentants de Zemmour même s’il trouve "inhumain" de faire de la protection de l’enfance un sujet de "politique politicienne": "Je suis un élu profondément républicain et en tant que président du conseil départemental des Alpes-Maritimes je me dois d’assumer les compétences et la responsabilité légale qui m’échoient de par la loi." Même s’il préférerait que "l’État assume une gestion directe de cette problématique relevant du flux migratoire" comme il le réclame "depuis des mois".