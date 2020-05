INTERVIEW. "Je suis un amuseur, je dois continuer!" nous dit Florent Peyre confiné

L’humoriste et comédien, que l’on avait vu dans Ducobu 3 en février au cinéma, venait d’achever une tournée au théâtre au côté de Jonathan Lambert dans la pièce Le Prénom. Le 19 mars dernier, il aurait dû enchaîner avec la première de Florent Peyre accorde son nouveau spectacle, son dernier seul en scène dans lequel il incarne tous les personnages d’une comédie musicale…

Alors en attendant de retrouver le chemin de la tournée, dont les dates prévues au théâtre Le Colbert à Toulon et au Théâtre de la Cité à Nice ont d’ailleurs été reportées au mois de septembre, il partage des vidéos tournées au téléphone depuis les Landes, où il est confiné avec sa femme et son fils.

Où passez-vous ce confinement?

À Hossegor. Je suis originaire du sud est et je vis à Paris depuis dix ans mais, quand le confinement a été déclaré, j’étais aux Ménuires, où je finissais le festival des Ménuires du rire, que j’organise, et qui est passé ric-rac! De là, plutôt que de remonter à Paris, on a traversé direction Hossegor, où je vais très souvent.

Cette période a été difficile, marquée aussi par la perte d’un ami dans l’attaque de Romans-sur-Isère le 4 avril, que vous avez évoqué sur vos réseaux sociaux. Comment allez-vous?

Ça va. J’ai dit ce que j’avais à dire sur ce dramatique évènement dans la lettre que j’ai adressée à Julien sur les réseaux. Ça donne une idée du monde dans lequel on vit, ça ne s’arrête jamais.

Mais il y a eu des périodes encore plus sombres et on s’en est relevé, donc il n’y a pas de raison qu’on ne sorte pas de celle-là. C’est pour ça que mon remède, mon mode de communication, ma manière de vivre, c’est toujours l’humour.

"C’est ma part de boulot dans la société"

L’humour, une solution concrète?

Oui! Je ne dis pas que je ris de tout mais, le rire me sert à beaucoup. A masquer la gêne, la tristesse, à exprimer la joie bien sûr, le plus souvent. Mon réflexe là, c’est: comment rire de ça?

C’est pour ça que je me suis tourné vers les vidéos, chose que je ne faisais pas trop.

Avec des guillemets énormes –parce que ça passe bien après les soignants et tous ceux qui continuent de travailler pour que l’essentiel tourne– c’est ma part de boulot dans la société. Et vu les retours, j’ai l’impression que c’est aussi une contribution d’égayer le quotidien des gens. Je suis un amuseur et je dois continuer!

Votre vidéo Disney confiné affiche 14 millions de vues sur Facebook…

Ça fait plaisir parce que le public à tendance à remercier les artistes d’être là mais, ça nous fait beaucoup de bien aussi! C’est vrai d’ordinaire, ça l’est encore plus en ce moment. Ça me fait du bien, à moi, de réfléchir à quelle vidéo je vais imaginer pour les gens.

Voyez, ça fait quelques jours que le confinement me pèse plus, que j’ai dû mal à distraire mon fils… Ça m’a donné l’idée d’une vidéo d’un père qui ne propose que des activités déprimantes à son gamin! Ce moment de blues va peut-être devenir quelque chose de rigolo qui amusera ceux qui vivent la même chose.

Mes maîtres à penser, ce sont des gens comme Chaplin, Stéphane Hessel… Ce dernier disait: soyez heureux parce que le bonheur est contagieux. C’est pas mal en ce moment.