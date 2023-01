Sacha Losi, cet humoriste de Menton en pleine ascension

Sacha Losi est difficile à joindre. Entre ses représentations au Spotlight, le comedy club phare de Lille, son départ prochain pour un tournage au Texas, sa formation au Cours Florent à Paris… Quand il n’est pas en train de faire la première partie d’un humoriste reconnu - comme lors de la venue de Gad Elmaleh à Menton (lire ci-dessous) - le jeune comédien peaufine l’écriture de son tout premier spectacle, C’est plus fort que moi, qu’il a déjà joué les 2 et 3 décembre derniers au théâtre du cours à Nice, et qu’il jouera encore le 2 mars à Marseille.

Après ça, il reviendra en avril,le temps d’une soirée, dans sa ville de Menton pour y animer la deuxième édition du Tremplin de l’humour de la Riviera - le festival créé par sa mère, Stéphanie Audegon Bovini, qui veut faire venir le stand-up jusqu’à l’est du département. Un « fils de », Sacha Losi ? Pas vraiment. Sa maman, designeuse puis restauratrice à Monaco, c’est lui qu’il l’a entraînée dans le fol univers de la scène.

« Elle a été happée par ma passion », dit-il. Elle n’a pas eu trop le choix. « Quand Sacha a commencé, il était vraiment très jeune donc j’étais obligée de le suivre. On ne laisse pas partir son enfant tout seul à 15 ans à Avignon ! Je n’avais pas du tout prévu ça dans ma vie mais je l’ai suivi, je l’ai soutenu, et je me suis prise au jeu… » raconte la concernée.

Une révélation

Le jeu, c’est bien ce qui a toujours fait vibrer ce garçon de 19 ans au parcours scolaire un peu rocambolesque. « L’école, ça n’a jamais été quelque chose qui me plaisait, le fait de devoir rester assis de 8 h à 17 h sur une chaise au même endroit… », se remémore-t-il. Surtout, Sacha Losi rencontre de grosses difficultés dans certaines matières, comme le français. À la fin du collège, il découvre qu’il est atteint de dyslexie et de dysorthographie. Un « handicap » qui le pèse encore « dans la vie de tous les jours » et qu’il évoque régulièrement dans son spectacle.

« C’est pour cette raison aussi que j’ai besoin de ma mère. Elle m’aide à réécrire correctement mes sketchs, c’est vraiment mon double », précise-t-il. Sa passion pour la scène, l’humoriste la découvre à l’adolescence, « comme une révélation ». Élève à l’institut privé Saint-Joseph, à Carnolès, il se voit attribuer le premier rôle dans la pièce de théâtre organisée par sa classe européenne.

« Je m’en souviens comme si c’était hier. En coulisses, j’entendais les gens arriver, j’ai regardé la salle pleine et j’ai dit non, je ne veux pas le faire ! Finalement, je joue la pièce et je vois que je fais rire les gens avec ma façon de faire, de bouger, mes grimaces… À la fin du spectacle, je suis resté tout seul à continuer de saluer et de remercier le public. On a dû venir me chercher. Je suis sorti de là et je me suis dit voilà, c’est ce que je veux faire de ma vie. »

Cette année-là, sa mère l’envoie directement en stage intensif au Cours Florent, à Paris. Il continue d’y aller chaque été jusqu’au baccalauréat puis s’y inscrit en cursus théâtre classique - une formation de trois jours par semaine - et s’installe à Lille, à 55 minutes en train, où il se met à jouer sur des scènes ouvertes aux amateurs.

Rire de soi avant tout

Dans ses sketchs, l’étudiant parle de ses premiers pas dans la vie d’adulte, de sa copine, de son beau-père… Il se moque essentiellement de lui-même.

« Si on ne rit pas de soi, de quoi rit-on ? Qui se trouve assez parfait pour ne pas se trouver une faille ? Moi, je trouve qu’il n’y a rien de plus drôle que de parler de nos défauts, ça veut dire qu’on les accepte, qu’ils font partie de nous et ça permet de dire aux autres : ce n’est pas grave d’être différent et imparfait, ça fait justement de nous des gens atypiques et singuliers », défend-il.

Rire de tout, oui, « mais en faisant attention à comment on le dit et sans oublier qui on est », nuance-t-il. « Moi, par exemple, je sais que je peux plaisanter sur l’école, mes potes, ma famille, mais je ne vais jamais m’aventurer à vanner d’autres religions sur lesquelles je ne connais pas grand-chose ou faire des blagues sur les femmes. Sur scène, je n’oublie jamais que je joue devant un public alors je trouve qu’il faut avoir un peu de filtre, ne pas mettre en porte-à-faux ou heurter des gens. Et puis, c’est surtout parce que ça ne me correspond pas. Si tu joues un personnage, comme Bigard, c’est différent. Sur scène, moi, j’essaie d’être moi-même, le plus naturel possible, de raconter ma vie… »

« Pleins de portes se sont ouvertes à moi »

Rapidement, Sacha Losi enchaîne les festivals d’humour, de Nice à Avignon en passant par Lyon. Mais l’élément déclencheur, dit-il, intervient à l’été 2021, lorsqu’il remporte le Tremplin jeunes talents des Plages du Rire au Théâtre de Verdure de Nice.

« À partir de ce moment-là, j’ai rencontré Sabine Marsalla de Directo Production, qui m’a prise sous son aile et me produit aujourd’hui, et pleins de portes se sont ouvertes à moi, détaille-t-il. C’est grâce à elle notamment que j’ai pu jouer avant Gad Elmaleh cette année mais aussi faire les premières parties de Djimo, de Laurent Barat, de Jo Brami… Bref, des monstres de scène qui me boostent et me transmettent leurs conseils. »

En parallèle, il se lance dans le cinéma. Après avoir décroché un rôle dans la mini-série Ils étaient dix de Pascal Laugier, diffusée sur M6, le jeune acteur apparaîtra dans la série Ouija de Thomas Bourguignon, prochainement sur France Télévisions.

Le 14 janvier dernier, Sacha Losi a notamment pu ouvrir le spectacle de l’humoriste Gad Elmaleh au Palais de l’Europe de Menton.

Un véritable rêve pour le jeune comédien de 19 ans. « Je n’en reviens toujours pas. J’étais sur scène avec mon idole, la personne qui m’a inspirée depuis toujours. J’avoue que jouer avec lui, c’était vraiment un de mes objectifs dans la vie mais pour plus tard, vraiment plus tard ! Finalement, c’est arrivé comme ça », confie-t-il, encore ému.

« Quand Sabine [de Directo Production, qui a produit cette date de Gad Elmaleh à Menton, Ndlr] m’a annoncé la nouvelle, je n’y ai pas cru. C’est elle qui m’a proposé à l’équipe de production de Gad Elmaleh en leur envoyant des vidéos de mes sketchs, et ils ont accepté… Après ça, j’ai réalisé qu’il fallait que je bosse dur pour être prêt et qu’ils ne regrettent pas leurs choix. Par chance, le jeudi et le vendredi juste avant, je faisais les premières parties de Djimo, qui est aussi un grand humoriste, alors j’ai pu prendre un rythme sur trois dates importantes. Quand je suis arrivé au Palais de l’Europe, j’avais beaucoup d’appréhension… Puis Gad est arrivé. Il a été tellement humain, simple, cool, bienveillant… Je n’avais plus qu’à me concentrer sur mon passage. J’avais la pression de passer juste avant lui, devant son public, je ne voulais tellement pas décevoir. Mais comme à chaque fois que je monte sur scène, j’ai commencé à ressentir l’excitation puis la première vanne a pris et c’était parti… »