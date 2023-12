Qui est Marine Ella, cette humoriste varoise qui se fait un nom à Paris?

Une vocation tardive. Diplômée d’une école de commerce, avant de travailler chez Havas média, Marine Ella arpente désormais les scènes dans la grande famille du stand-up.

"Je ne trouvais plus trop de plaisir à aller au boulot. Le seul moment que j’aimais, c’était le matin quand il fallait prendre le café avec les collègues et raconter un peu des histoires. Je créais beaucoup de drames dans ma vie pour avoir des choses à raconter. Et tout le monde rigolait", confie-t-elle.

L’idée commence à germer. Saturée par la vie parisienne, Marine quitte la capitale et rentre au bercail, à Toulon, elle qui a grandi à La Garde jusqu’à ses 22 ans.

Elle continue à travailler pour l’antenne marseillaise de Havas, mais s’inscrit également à des cours de théâtre, juste à côté du Colbert, avec une amie. L’étincelle s’embrase. Elle décide alors de tout plaquer.

"C’était un peu une erreur, car forcément au début, c’est compliqué. Le stand-up ça prend du temps pour savoir qui on est, et comment ça fonctionne. Au début on n’a rien, on fait des scènes ouvertes, on n’est pas drôle…"

Travailler deux fois plus

Alors, elle retrouve son métier dans la pub, mais sans engagement, avec des CDD. "J’allais travailler à La défense la journée et le soir, je jouais. Au bout d’un moment j’étais exténuée, mais j’ai commencé à gagner autant d’argent dans le stand-up que dans la pub", poursuit-elle. Depuis deux ans, elle parvient à vivre pleinement de sa passion.

Il a fallu d’abord se faire un nom sur la scène du Paname Art café, avant d’intégrer la troupe du Jamel comédie club. "C’est une petite consécration", sourit la Varoise.

Elle s’est aussi confrontée à la réalité d’un métier très masculin où les femmes doivent souvent en faire deux fois plus pour être programmées.

"Je ne vais pas me plaindre, mais je sais que si je suis forte sur scène je me ferai ma place. Alors, je travaille deux fois plus pour ne pas être seulement la fille de la soirée ou “l’atout charme" mais pour être considérée comme une bonne humoriste. »

Son succès, elle le doit au personnage, un peu cagole sur les bords, qu’elle campe sous les projecteurs. "C’est tiré de qui je suis dans la vie. Je suis maniérée, la fille qui peut agacer parfois… Au début, j’ai voulu atténuer cela, pour entrer dans la mouvance de l’époque. J’ai mis du temps à comprendre que ma drôlerie venait de ce que je suis. Je ne devais pas renier cela. J’ai tiré les traits de ma personnalité."

Après avoir rodé des interventions de dix minutes comme il est demandé aux humoristes sur les différents plateaux, elle lance enfin son premier spectacle d’une heure "C’est-à-dire".

"Il évolue beaucoup", reconnait-elle. Le show puise ses racines dans ce que Marine qualifie elle-même de "bide monumental". Elle raconte.

"Il y a deux ans, j’ai fait le gala d’ouverture du Marrakech du rire. Ça a été un échec monumental… l’enfer! Je suis passée à 23h, le public en avait marre, j’ai pris un bide monumental devant 4.000 personnes. En sortant de scène, j’étais en plein doute. Après ça, j’ai appelé une voyante et c’est le point de départ du spectacle."

Un spectacle qu’elle a écrit entièrement, en prenant juste appui sur un ami pour la mise en scène. Elle l’a éprouvé dans la capitale et déjà sur quelques dates en province. Mais la représentation de Toulon reste à part.

"C’est là que tout a commencé. J’ai des messages de gens qui étaient à l’école avec moi, de toute ma famille. C’est aussi un moyen de prouver que j’ai bien fait de tout plaquer", conclut-elle dans un dernier sourire.

Marine Ella. Samedi 9 décembre à 20h30 au Colbert à Toulon. Tarif: 22 euros. Rens. lecolbert.fr