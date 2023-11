On vous dévoile les têtes d’affiche (100% masculine) des 18e Sérénissimes de l’humour en 2024 à Monaco

Une affiche 100% masculine de l’humour made in France pour les quatre soirées à laquelle s’ajoute une cinquième, façon comedy club - le 15 mars - pour pousser sur scène de jeunes talents.

Avant cela, c’est Manu Payet qui ouvrira les festivités le 12 mars avec son spectacle "Emmanuel 2" où il s’épanche sur sa vie de quadra jeune papa, en donnant l’impression d’échanger avec le public comme avec un pote.

Suivra François-Xavier Demaison (14 mars) et son one man show Di(x) vin(s). Le comédien revient sur scène avec un quatrième spectacle intime mêlant confidences et personnages, égrenés autour d’un fil rouge construit autour de dix grands crus qui le poussent à la confidence.

La star montante de l’humour

Autre signature attendue, Booder qui fait son come-back sur scène et passera par Monaco, le 13 mars.

C’est enfin David Voinson qui clôturera la 18e édition, le 16 mars. Qualifié de " star montante de l’humour", le jeune comédien de 25 ans s’est tracé un chemin en passant par les réseaux sociaux où il publie des saynètes d’un couple dans lesquelles il incarne l’homme et la femme. Des vidéos qui le conduisent aujourd’hui sur scène.

Savoir+

Les réservations sont ouvertes: places à partir de 40 euros via https://montecarloticket.com/